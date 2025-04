Luego de que Mauro Icardi incumpliera la orden judicial de revincularse con sus hijas sin la presencia de la China Suárez, Eliana Guercio destrozó a la actriz en A la Barbarossa.

“Estamos discutiendo por qué la China estaba ahí, ¡y estaba ahí porque Icardi la dejó! El padre es él”, dijo Nancy Pazos en defensa de Suárez, en el ojo de la tormenta por estar el día que el futbolista volvió a verse con las menores.

En la vereda opuesta, Guercio tomó la palabra y le dio duro a la actriz: “Estoy indignada. Hay que discutir por qué los hijos de la China le tienen que mostrar a las dueñas de la casa (las hijas de Icardi y Nara) cómo es la casa de ellas mismas”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

“Esto está declarado y lo contó Wanda en un móvil”, continuó Guercio, con vehemencia. Y se puso en el lugar de Nara: “A mí me caen mis hijos y me dicen ‘las hijas de la novia de papá me mostraron la casa como si fuese de ellas’, yo te puedo asegurar que no queda con vida uno ahí”.

Pese a no compartir la decisión de Suárez de estar el día que Icardi se revinculó con las menores, Analía Franchín contradijo a Guercio: “Eliana, también es la casa de ellos. La China vive ahí”.

Pero la esposa de Chiquito Romero, sostuvo lo dicho: “No, no es la casa porque no se casaron. Si no tienen un compromiso de un tiempo considerado, no”.

Foto: Instagram.

ELIANA GUERCIO TAMBIÉN LE DIO DURO A MAURO ICARDI

“La de Icardi y la China no es una relación seria. Es un capricho para darle celos a la otra (Wanda)”, expresó la panelista invitada a A la Barbarossa con bronca.

Y sostuvo lo expuesto con un ejemplo reciente: “Wanda se va a Brasil y él sube un posteo con la China con música brasilera. No está pensando en otra cosa que no sea Wanda... ¡Pero la casa es de la casa de Wanda! No se la pueden mostrar como si fueran visitas”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.