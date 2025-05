La filtración de los osados chats entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto fueron atribuidos a un supuesto community manager de la periodista, pero este lunes Yanina Latorre reveló quién fue el verdadero “topo” que sacó a la luz esta relación clandestina.

La conductora usó varios minutos de SQP para contar que ella está al tanto hace mucho tiempo de este amorío y recordó cómo el periodista de Argenzuela quedó expuesto en un cruce que mantuvieron en febrero de 2024 cuando ella defendió a Horacio Cabak de una agresión en redes.

Yanina aseguró que no fue el community manager porque la periodista no tiene uno y apuntó directo hacia ella. “Ella habla mucho en sus lugares de trabajo y sus compañeros saben todo. Este vínculo viene de hace diez años. Ella se hizo una casa en Luján y él iba y hablaba con los obreros”, contó Latorre.

“Los veían mucho por Luján, pero ellos decían que laburaban juntos y eran amigos. Son dos fanáticos de Boca Juniors y van a la cancha con los hijos. Es raro, que vaya con ella y no con los hijos, pero cada familia hace lo que quiere”, agregó la conductora.

En ese sentido, Yanina contó que Elbusto se casó con el padre de sus dos hijos y dejó a Brancatelli, pero después volvieron porque no podrían “vivir el uno sin el otro”. “Ella desde hace un tiempo quiere blanquear, y él no se anima porque no puede separarse porque no quiere estar tanto tiempo sin ver a sus hijos”, reveló Latorre.

La conductora expuso al verdadero responsable de filtrar los chats de Brancatelli y Elbusto

“Ella habría filtrado todo porque hace un tiempo que le está diciendo a todos está harta de esta situación y que él, inconscientemente, quiere blanquear. Entonces ella le dio una ayudita y ‘¡oh, casualidad!’ le llega estos chats a un twittero anti kirchnerista y se viralizó todo en minutos”, señaló la conductora.

“Ahora se tendrán que hacer cargo porque esas capturas llegan del lado de ella”, aseveró Yanina y recalcó que “llevan 10 años juntos entre idas y vueltas” y que “después de un distanciamiento, hace un año que se volvieron a ver con regularidad”. “Él entra al garaje de la editorial donde trabaja ella y se ven ahí”, cerró.

