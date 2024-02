Diego Brancatelli casi se ahoga en la ciénaga a la que se dirigió él solito al derivar una discusión ideológica con Yanina Latorre, que salió en auxilio de Horacio Cabak en Twitter/X.

De ahí en más, se produjo un intercambio que culminó con un forzado pedido de disculpas de Brancatelli hacia Cabak y Latorre, algo totalmente inusual en su modus operandi, por lo que en Entrometidos arriesgaron que hubo “una charla familiar”, y mostraron un video un monólogo de Yanina en su programa de radio que podría haber motivado esa reunión.

Diego Brancatelli les pidió disculpas públicas en Twitter a Yanina Latorre y Horacio Cabak.

“Me dijo que me manda saludos el hermano de Mariana Nannis por el famoso tuit que clavó para putearme”, comenzó Yanina, haciendo énfasis en que es lo único que tienen para decir de ella. “Me pueden decir de todo y, sinceramente, es mentira. Y si no fuera mentira es un problema mío”, se defendió.

Lée más:

Horacio Cabak le respondió picantísimo a Diego Brancatelli por meterse con su familia: “Game over”

QUÉ DIJO YANINA LATORRE TRAS EL PEDIDO DE DISCULPAS DE DIEGO BRANCATELLI

“No entiendo por qué me lo trae a cuento. Entonces yo ya que a él le gusta tanto hablar de hermanas, le recordé a la hermana de Victoria Vannucci y le mandé muchos saludos a la mujer. Y que no me busque la lengua, porque como la hermana de Victoria tengo muchas historias. Muchas”, reveló Yanina.

“Secretarias de directores…. Hubo una noche muy linda que él nunca llegó a dormir y la mujer lo buscó por todos lados; y a las 12 del mediodía fue a la policía y lo terminaron encontrando. Entonces que no busque la lengua. Porque si quiere pelear, vamos a pelear”, añadió la conductora de Yanina 107.9.

“¡Ah!, y me dice beso a ‘Puntita’. O sea, es un pobre pibe. Realmente es un pobre pibe. Pero cuando vos no tenés el c… limpio, cerralo porque en tres minutos me llamó el país para tirarme todos los cuernos y todas las minas que se come”, cerró, aunque más tarde, en LAM, volvió a la carga.

Lée más:

Yanina Latorre tildó a Daniel Osvaldo de “fracasado” tras revelar qué pasó con su matrimonio