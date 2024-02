La semana pasada, Yanina Latorre anunció que “necesitaba un aire” con su marido, Diego Latorre, y la propuesta fue interpretada como una separación por Daniel Osvaldo, que dejó de lado su aparente indiferencia para postear una broma sobre la panelista, que usa su apellido de casada.

Desde entonces, Yanina no dejó de lanzarle todo tipo de improperios al novio de Daniela Ballester, rememorando muchos de sus escándalos con sus ex, y sobre todo los reclamos que este recibe de las mujeres respecto a las manutenciones de todos sus hijos.

Yanina Latorre no anduvo con vueltas y se despachó contra Daniel Osvaldo.

Pero este domingo, Yanina reveló cuál era el “aire” que necesitaba cuando publicó en sus redes un video junto a Diego que resultó ser una publicidad de una marca de aires acondicionados, y aprovechó la ocasión para volver a la carga contra el exfutbolista.

EL TREMENDO DESCARGO DE YANINA LATORRE CONTRA DANIEL OSVALDO TRAS REVELAR QUÉ PASÓ CON SU MATRIMONIO

“¿Qué están haciendo el inútil, el bueno para nada de Daniel Osvaldo? ¿Hay algo peor que bardear, insultar a una mina, a un tipo, lo que sea, por su apellido que es elección mía? No le debo nada a nadie”, comenzó Yanina en la primera de una serie de punzantes historias.

“No soy corrupta, no soy golpeadora. No soy hija de puta. No abandono pibes, no cago minas. Nada. Que comerte una historita de una publicidad, amor. Yo me cag.. de la risa. Le contesto, lo puteo y cobro”, agregó Latorre, muy irónica, frente a la cámara.

Daniel Osvaldo trató de mala persona a Yanina Latorre y ella redobló la apuesta mediante este picante tweet.

“¡Dani! ¡Dani! ¡Naciste pa’l fracaso, amor! Estás lindo, sos un punching ball. ¿Y qué estás haciendo ahora? Hacé historitas o comparame con Antonela Roccuzzo, comparame con Claudia Villafañe. Chúpame la con….”, desafió al exfutbolista.

“Es hermoso, porque aparte me ataca un bol… como Daniel Osvaldo, que es mala persona, mal padre, mal exmarido... Tiene todas, pero todas en contra. O sea, abandonó cuatro pibes. No los mantiene, no los banca. Lo denuncian por violencia de género las minas, por violencia económica”, agregó.

¡Mirá el tremendo descargo de Yanina Latorre contra Daniel Osvaldo!

