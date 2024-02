Apenas regresada de vacaciones, Yanina Latorre abrió un nuevo foco de conflicto en LAM, y no lo hizo con una sola panelista como en las épocas de Estefi Berardi sino con tres: Maite Peñoñori, Marcela Feudale y Josefina Pouso, a quienes expuso en la radio como “kirchneristas”.

En el pase con Luis Majul, Yanina se refirió a la supuesta “doble vara” de ambos lados de la grieta, y no encontró mejor manera de ejemplificar su argumento que exponer a tres panelistas de LAM con las que comparte estudios de lunes a viernes.

“Yo tengo tres compañeras que son ‘K’: Maite Peñoñori que se hace la bol…, la Enana (Marcela Feudale) y Josefina Pouso. Maite es más equilibrada, pero la Enana y Josefina se ponen con una violencia… Ayer lo mataban a Nacho Viale por la pauta de Mar del Plata. Si está mal esa, está mal la otra”, dijo al aire.

CÓMO FUE EL DURO CRUCE DE MAITE PEÑOÑORI CON YANINA LATORRE

Al terminar el bloque, Maite, que en breve abandonará el ciclo para establecerse en Miami con su familia, pidió la palabra. “Vi el tape y la verdad es que hace dos días que me vengo bancando el ‘hate’ en Twitter (…) porque vos das por hecho que soy ‘K’ y no lo soy, aunque podría serlo”, le espetó Maite.

“Me estoy fumando un ‘hate’ y que me put… por algo que no, y tampoco me parece buena compañera incentivar a eso trabajando con nosotros, diciéndolo innecesariamente”, agregó Maite, que le recalcó a Latorre que sintió que “lo dijo despectivamente”, todo bajo la mirada atenta de Ángel de Brito, que tomaba mate en silencio.

Las panelistas de LAM discutieron bajo la atenta y silenciosa mirada de Ángel de Brito (Foto: captura América TV)

“Me subestimás, dijiste ‘Mirá Maite, que trabaja en La Nación y en Radio Rivadavia. Son lugares en los que nadie me dice lo que tengo que decir y tengo mucha libertad”, agregó Peñoñori. “Que yo elija no hace run periodismo extremo y no bajar línea todo el tiempo, no significa que sea ‘K’, Yanina. Mi estilo es ese y lo voy a mantener”, agregó Maite, antes de que tomen la palabra Feudale y Pouso.

