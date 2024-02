Un particular posteo de Yanina Latorre en las redes despertó los rumores de crisis con su esposo, Diego. Y en medio de las repercusiones, Daniel Osvaldo lanzó una picante publicación que ella no pasó por alto.

“Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado”, había plasmado Yanina en Instagram Stories, junto a un emoji de un corazoncito roto, que logró generar todo tipo de repercusiones en los medios y los usuarios.

Foto: Captura de Instagram (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Ante esto, Daniel disparó sin filtro contra la panelista de LAM: “¿Y ahora cómo se llama ella? Se quedó sin apellido. #TodoVuelve”, escribió sobre una foto que informaba de la presunta separación del matrimonio.

Como era de esperarse, lejos de quedarse callada, Yanina recogió el guante e hizo un fuertísimo descargo contra elexfutbolista en El Observador 107.9: “Atendeme, pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos, ¿y vos me decís a mí que me quedo sin apellido? No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, enumeró.

Foto: Captura de Instagram Stories (@daniosvaldobv) Por: Fabiana Lopez

“Abandonaste a tu primer hijo, hace poco lo bajaste del auto para ir de vacaciones porque no sé qué dijo el pibe, nunca le pasaste la guita a la madre que no tenía ni para comer, te metiste con la italiana y la dejaste por Jimena Barón”, continuó.

Y siguió: “Te fuiste con Jimena Barón y la dejaste por Militta Bora llorando en la televisión. Militta te denunció por violencia de género, Jimena contó lo mismo, hubo violencia económica. Después, no feliz con toda esta situación, te fuiste con Gianinna Maradona, enloqueciste y fueron y vinieron, fueron y vinieron, e hiciste sufrir a una familia entera”.

“Le diste ilusiones a Jimena Barón, la metiste en tu casa en pandemia, no ves a tu hijo Momo y no lo mantenés. Jimena Barón y Gianinna Maradona eran amigas, ¿y vos a mí me hablás de que todo vuelve? Te tiene que volver a vos, pedazo de mier… Te mando un beso”, cerró Latorre, tajante.

YANINA LATORRE DIO DETALLES DE LA PROFUNDA ANGUSTIA QUE ATRAVIESA FLOR VIGNA

En medio del mal momento que vive Flor Vigna, a poco de separarse de Luciano Castro y tras quedar envuelta en un escándalo con Paula Chaves y Pedro Alfonso, Yanina Latorre dio detalles del estado anímico de la cantante por estos días.

“Me contó una vecina que Flor Vigna salió desfigurada de llanto”, comenzó diciendo la panelista de LAM en vivo. Y agregó: “Dice que salió, estaba parada en la puerta como sin estar arreglada y con la cara… ¿viste cuando uno lloró mucho y la cara se te desfigura?”.

La cantante reveló su angustia por el rumor de romance con Pedro Alfonso. Por: instagram

“Se acercó a preguntarle si se sentía bien y le dijo ‘me están matando en todos lados, estoy desesperada’. Se subió a un remis y se fue. Estaba desfigurada, la debe estar pasando re mal”, cerró Yanina, dejando en claro la tristeza que atraviesa Vigna.