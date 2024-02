Paula Chaves habló a corazón abierto sobre los rumores de infidelidad de Pedro Alfonso con Flor Vigna que Mimi Alvarado revivió esta semana en Socios del espectáculo, y tuvo un apartado extra para con la expartenaire de su marido.

Entrevistada por LAM, Paula no ocultó su malestar con las preguntas sobre el supuesto affaire que habría tenido Pedro con Vigna en 2018. Y recordó los últimos escándalos que protagonizó la cantante. “Ella no sabe manejarse”, dijo

“Lo mal que contestó y cómo se la agarró con Noelia Marzol, lo nerviosa que se puso queriéndose hacer la picante y que no le salió, todo lo que hizo en el Bailando”, detalló Paula.

QUÉ CONSEJO LE DIO PAULA CHAVES A FLOR VIGNA

En ese sentido, Paula agregó: “Soy políticamente correcta hasta que me agoto. No es fácil estar en el jurado, yo estuve y preferí mantenerme... (…) Todo esto empezó por querer promocionar su tema con Noe y le salió mal”, sostuvo, y recordó una charla en la que le dio un consejo contundente.

“Antes de empezar a estar en el jurado, me pidió un consejo. Yo le dije que no le podía aconsejar nada porque había sido jurado cinco veces. ‘El único consejo que te puedo decir es que te calles, que no hables’”, agregó Paula.

“Es lo mejor. Se lo dije en el sentido de que no hable de más. Como que siento que uno está tranquilo y bien, y no podía sentarme ahí a querer ser más protagonista que el resto del jurado”, cerró.

