Luego de las fuertes repercusiones que despertó el rumor de infidelidad de Pedro Alfonso a Paula Chaves con Flor Vigna (cuando trabajaron juntos en 2016 y 2017), la modelo optó por hablar en una profunda nota que dio en LAM.

“Hace poco perdí a mi mejor amiga que tenía 37 años y se murió de cáncer de mama en un año. Y aprendí que la vida es corta, tenemos una sola vida para vivirla, y uno decide cómo vivirla. Yo, a partir de ahora y desde que me pasó esto, aprendo y aprendí que esta es la única vida que tengo y la elijo vivir con buena onda, alegría, amor, tirando y emanando la mayor cantidad de buena onda y amor que pueda, y haciendo cosas que me hagan bien”, comenzó diciendo Paula, en vivo, muy profunda.

Foto: Captura (América)

“Sería una bol… si esto me afecta, me angustia o me quita el sueño. Sí me da fiaca que esté mi cara en todos los portales, con el hombre en el medio y las dos mujeres a los costados. Me da una fiaca tremenda. O sea, si no es por mi ex (Facundo Pieres) con Zaira Nara, me pasa con esto”, agregó.

Asimismo, defendió a su esposo, con quien tiene a sus hijos Olivia, Bautista y Filipa: “Primero, confió en Pedro. En su momento, cuando se instaló este rumor, le dije ‘¿no seré la bol… que está saliendo a dar móviles y decir que esto no pasó?’. Y me mira como diciendo ‘dale, Pau’. Y, desde ahí, nunca más fue tema”, lanzo. Y cerró, sin vueltas: “Y aparte te digo otra cosa. Si hubiese sido real (la infidelidad), la habría perdonado. Entonces, tendría que dejar de ser tema”.

LAS LÁGRIMAS DE FLOR VIGNA TRAS SEPARARSE DE LUCIANO CASTRO Y EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON PAULA CHAVES Y PEDRO ALFONSO

Flor Vigna no está pasando por un buen momento personal. A la reciente separación de Luciano Castro, se le sumó un conflicto mediático después de que reflotaran la versión de affaire con Pedro Alfonso en el 2016 y 2017, mientras estaba casado con Paula Chaves.

Y en medio de su dolor, la cantante decidió contar en primera persona cómo se siente, a través de un video que compartió en su canal de difusión en Instagram: “Bueno, este video es para mi gente. Quiero que sepan que estoy bien. O sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? como cualquier persona cuando tenés dolores en el corazón, pero voy a estar bien con el tiempo”, comenzó diciendo.

Foto: Captura de Instagram (@florivigna)

“Estoy muy unida con mi mamá. Estoy teniendo una relación re linda con mi mamá y me está ayudando un montón con todo lo que me está pasando, y también mis amigos. Tengo la suerte de tener amigos, mis amigas del club hace 15 años y mis amigos de Combate hace 9 años, y siento que tengo gente muy especial al lado mío y me estoy refugiando un poco en todo eso”, agregó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Y cerró, a flor de piel: “La tele está hecha un asco, hay muchas mentiras, muchos inventos; y no tengo la energía justo ahora que estoy mal para salir a ponerme ahí (a hablar en los medios). Por eso les agradezco mucho a todos los que me están defendiendo. Todo va a caer solo. Sé que las mentiras, a la larga, se sabe que son mentiras. Y los quiero mucho”.