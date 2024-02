Sin disimular la bronca ni el enojo, Gustavo Conti desmintió con contundencia haber sido el responsable de filtrar el rumor de que Pedro Alfonso y Flor Vigna habría vivido un romance oculto en 2016 y 2017, año en el que compartieron temporada teatral en Abracadabra.

Ciudad se contactó con Conti y aclaró los tantos: “Nunca los vi a Flor Vigna y a Pedro Alfonso teniendo sexo, como están diciendo. Es una pelotudez bárbara. Eso es mentira, y si lo hubiese visto no lo habría contado”.

“No me metan a mí. No tengo nada que ver. No los vi nunca juntos. Están diciendo muchas pelotudeces y no me pone de buen humor”, dijo Conti, muy molesto.

Y destacó: “Hay una familia. Es una locura terrible lo que están diciendo. Quiero saber quién tiró esta bomba, porque es cualquier cosa”.

“Nunca los vi a Flor Vigna y a Pedro Alfonso teniendo sexo, como están diciendo. Eso es mentira, y si lo hubiese visto no lo habría contado”.

¿CÓMO PARECIÓ EN ESCENA EL NOMBRE DE GUSTAVO CONTI?

A menos de una semana del anuncio de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro, se reflotó el rumor retro de affaire de la cantante con Pedro Alfonso y se puso sobre la mesa el nombre de Gustavo Conti.

Mariana Brey contó en Socios del Espectáculo que el verdadero quiebre de la amistad entre los actores habría sido porque Alfonso se enteró que Conti habría filtrado la versión de “romance clandestino” con Flor Vigna cuando estaba haciendo la comedia Abracadabra.

“Se lo responsabilizaba a Conti de ser, tal vez, el que hizo correr ese rumor. El que había filtrado esa información. Cuando Pedro se enteró de que él podría haber sido el responsable de esto, comenzó a fracturarse esa amistad”, expuso Brey.

QUÉ DIJO PAULA CHAVES DEL RUMOR DE INFIDELIDAD DE PEDRO ALFONSO CON FLOR VIGNA EN 2016/2017

“¡Qué fiaca! ¿Qué querés que te diga? Volver con este tema. Nunca fue un tema entre nosotros porque no pasó. Confío en Pedro. Con Flor compartimos mucho y con Nico Occhiato, que en ese momento era su novio”, le dijo Paula a Ángel de Brito para LAM.

“Son esas cosas que se instalan. Ella re venía a casa. Salíamos con Nico. Jamás me dio celos ella, otras sí... Y me da bronca que lo metan a Gustavo Conti en este tema”, agregó Chaves, más picante.

“Es un rumor. Si te llega una prueba, una foto, mándamela por las dudas”, finalizó Paula Chaves, echando por tierra la versión de que Pedro Alfonso le fue infiel con Vigna.