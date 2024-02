El momento álgido que vive Flor Vigna, luego de su polémico cruce con Noelia Marzol y su sorpresiva separación de Luciano Castro, desató que vuelva una escandalosa versión que circuló hace unos años acerca de un affaire que habría vivido con Pedro Alfonso. El rumor fue desmentido por todas las partes y ahora la cantante estalló porque se la vuelva a relacionar con él.

“¿Cómo van a inventar así? Esto es mentira, por favor”.

Todo comenzó cuando Mimi Alvarado lanzó una sugerente frase que algunos aludieron que estaba dedicada para Flor y el marido de Paula Chaves. Socios del spectáculo se hizo eco del gran enojo de la actriz, luego de que un sitio habló del tema.

“¿Cómo van a inventar así? Esto es mentira, por favor”, escribió la ex de Luciano Castro desde Instagram. “Basta con la carnicería de chismes. Nada es cierto”, arrojó, furiosa.

Foto: Captura de TV

SABRINA ROJAS REVELÓ CÓMO SE ENTERÓ DE LA SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO Y FLOR VIGNA

A pocos días de que Flor Vigna anunciara su separación definitiva de Luciano Castro, Sabrina Rojas fue consultada por la ruptura de su ex y padre de sus hijos, Esperanza y Fausto.

Sin invadir terreno ajeno, la actriz contó cómo supo de la separación y descartó por completo los rumores de acercamiento amoroso con Castro.“¿Vos te enteraste de la separación por las noticias, por el comunicado que sacó ella?”, le preguntó Pablo Layus a Sabrina para Intrusos.

“No, me enteré antes”, aseguró Rojas. Buscando que amplíe su respuesta, el cronista le retrucó: “¿Luciano te avisó?”. Y Sabrina reveló: “No, me enteré por los nenes porque Luciano les había contado”. “Nosotros, como papás, tratamos de lo que les puede llegar a ellos de anticiparlos, por las dudas”, explicó la actriz.

En ese punto, Sabrina contó que sus hijos hacía tiempo que ya no se veían con Flor Vigna: “Ellos hacía meses que no se veían. No tuvieron que hacer un despegue de la cotidianidad. Eso es lo que tenemos que estar atento con los niños”.