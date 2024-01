La noche del martes, Noelia Marzol vivió un incómodo momento al aire con Flor Vigna en la pista de Bailando 2023, cuando la cantante expuso sin filtros que habían compartido a dos famosos, sin tener en cuenta que en el piso estaba Ramiro Arias con sus dos hijos.

Ciudad se comunicó con Noelia para saber si uno de los hombres en cuestión fue Nicolás Cabré, actor con quien Vigna fue vinculada en 2019 cuando protagonizaron Mi hermano es un clon y con quien Marzol fue relacionada en 2016 tras el coqueteo que se vio al aire en Polémica en el Bar.

Seria, Noelia asumió su malestar y le pasó la pelota a Flor por sacar a la luz el tema reto.

NOELIA MARZOL HABLÓ CON CIUDAD DE SU MALESTAR CON FLOR VIGNA

-En Twitter fue tendencia Nicolás Cabré, ¿él fue uno de los “picaflores” que compartiste con Flor Vigna?

-Yo tengo mi vida súper resuelta. No me interesa hablar de mis ex. Preguntale a Flor que es la que promociona su trabajo con ellos.

-¿Te molestó lo que pasó en el programa?

-Sí, porque estaba mi marido y mis hijos, sino banco el show. Lo entiendo perfecto. Pero el contexto no me pareció que se prestara en absoluto.

FLOR VIGNA MANDÓ AL FRENTE A NOELIA MARZOL ADELANTE DE SU MARIDO

En plena promoción de PicaFlor, la explosiva canción que le dedicó a su ex Nico Occhiato y a su examiga Flor Jazmín Peña, Flor Vigna hizo su participación en Bailando 2023 y mandó al frente a Noelia Marzol.

La cantante contó que con Marzol compartieron a dos hombres e hizo ruborizar al marido de Noelia, Ramiro Arias, que había ido a verla bailar con sus dos hijos.

“Con Noe hemos compartido dos picaflores. Pero ahora ella es una mujer hermosa, casada. Es una señora con muchos códigos”, expuso Vigna, descolocando al aire a la propia Marzol.