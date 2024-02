Tras los fuertes cruces con Noelia Marzol y Laurita Fernández, finalmente, Flor Vigna admitió que está separada desde hace tiempo de Luciano Castro. Mientras a ella le pedían que opinara del malestar de Sabrina Rojas, la ex de él, por cómo el actor ejerce su paternidad, ellos ya no estaban en pareja.

Luego de que Flor comentara en El Debate del Bailando que no se siente bien, ya que está muy triste por la separación, y de que le pidiera a los panelistas que trataran el tema de su ruptura con “respeto”, les mostró a sus fanáticos en qué se enfocó a pocos días de haber blanqueado que ya no está en pareja con “Lucho”.

“¿De qué (tema) les gustaría que componga?”, les preguntó a sus seguidores de Instagram mediante la cajita de preguntas. “Estoy improvisando un poquito”, sumó Flor, al pie del video que la muestra tocando el piano en su casa y cantando con pasión, refugiada en su música mientras atraviesa el duelo por su ruptura.

QUÉ DIJO SABRINA ROJAS SOBRE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON LUCIANO CASTRO

“En algunos portales pusieron ‘crece la posibilidad de reconciliación entre Luciano y Sabrina’”, le comentó Layus.

Tajante, Sabrina respondió: “No, bueno, no. No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente”.

“Cero, con lo que nos costó separarnos. No, no, no, para nada. Además, yo todavía estoy elaborando mi duelo con el Tucu (López). Todavía no cerré las puertas del todo con él. Me encantaría como alguna otra posibilidad que se pueda dar. Ojalá sí, ojalá no”, agregó Rojas