Pochi de Gossipeame reveló en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) el verdadero motivo por el que La China Suárez boqueó a Ángela Torres.

“Lo que la enojó muchísimo a la China, lo sé por su entorno, es la relación de Ángela Torres y Rusherking, le calentó fuerte”, aseguró la panelista.

Luego, agregó: “Las palabras textuales de la China sobre Ángela fueron ‘es una sin código’ porque ellas no solo tenían buena onda sino que eran cercanas”.

“‘Si yo lo hago es un escándalo, si lo hace ella no pasa nada’”, habrían sido las palabras de la actriz según contó Pochi en televisión.

“La China la había invitado al estreno de su primera canción cuando se lanzó como cantante porque ella era de su círculo”, explicó sobre el motivo del enojo.

ÁNGELA TORRES REVELÓ QUE LA CHINA SUÁREZ LA BLOQUEÓ DE SUS REDES

Ángela Torres habló con Socios del Espectáculo y reveló la interna con la China Suárez tras la confirmación de su romance con Rusherking, expareja de la actriz.

“Ese día cuando los vi a la salida de Luis Miguel, te pregunté por qué te había dejado de seguir a alguien, una ex de él y después la dejaste de seguir vos también”, le comentó el notero y ella contestó: “No, yo nunca dejé de seguir a nadie”.

“¿Nunca la seguiste?”, repreguntó y la actriz respondió: “Sí la seguía, pero creo que fui bloqueada, ni idea. Yo no me hago mucho cargo, pero yo no dejé de seguir a nadie. Imagínate, cada uno con sus procesos y su vida y su mundo personal. Yo no me voy a meter en eso”.

