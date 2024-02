En medio del mal momento que vive Flor Vigna, a poco de separarse de Luciano Castro y tras quedar envuelta en un escándalo con Paula Chaves y Pedro Alfonso, Yanina Latorre dio detalles del estado anímico de la cantante por estos días.

“Me contó una vecina que Flor Vigna salió desfigurada de llanto”, comenzó diciendo la panelista de LAM en vivo. Y agregó: “Dice que salió, estaba parada en la puerta como sin estar arreglada y con la cara… ¿viste cuando uno lloró mucho y la cara se te desfigura?”.

La cantante le pegó un palo a su ex, Luciano Castro. Por: instagram

“Se acercó a preguntarle si se sentía bien y le dijo ‘me están matando en todos lados, estoy desesperada’. Se subió a un remis y se fue. Estaba desfigurada, la debe estar pasando re mal”, cerró Yanina, dejando en claro la tristeza que atraviesa Vigna.

LAS LÁGRIMAS DE FLOR VIGNA TRAS SEPARARSE DE LUCIANO CASTRO Y EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON PAULA CHAVES Y PEDRO ALFONSO

Flor Vigna no está pasando por un buen momento personal. A la reciente separación de Luciano Castro, se le sumó un conflicto mediático después de que reflotaran la versión de affaire con Pedro Alfonso en el 2016 y 2017, mientras estaba casado con Paula Chaves.

Y en medio de su dolor, la cantante decidió contar en primera persona cómo se siente, a través de un video que compartió en su canal de difusión en Instagram: “Bueno, este video es para mi gente. Quiero que sepan que estoy bien. O sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? como cualquier persona cuando tenés dolores en el corazón, pero voy a estar bien con el tiempo”, comenzó diciendo.

Foto: Captura de Instagram (@florivigna)

“Estoy muy unida con mi mamá. Estoy teniendo una relación re linda con mi mamá y me está ayudando un montón con todo lo que me está pasando, y también mis amigos. Tengo la suerte de tener amigos, mis amigas del club hace 15 años y mis amigos de Combate hace 9 años, y siento que tengo gente muy especial al lado mío y me estoy refugiando un poco en todo eso”, agregó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

“Quiero que sepan que estoy bien. O sea, como que me estoy tomando mi tiempo, ¿no? como cualquier persona cuando tenés dolores en el corazón, pero voy a estar bien con el tiempo”.

Y cerró, a flor de piel: “La tele está hecha un asco, hay muchas mentiras, muchos inventos; y no tengo la energía justo ahora que estoy mal para salir a ponerme ahí (a hablar en los medios). Por eso les agradezco mucho a todos los que me están defendiendo. Todo va a caer solo. Sé que las mentiras, a la larga, se sabe que son mentiras. Y los quiero mucho”.