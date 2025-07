Un nuevo capítulo se suma al escándalo judicial que envuelve a Wanda Nara. Mientras continúa la disputa con Mauro Icardi por sus hijas, se conocieron detalles sobre lo que sería una maniobra inesperada por parte de su exequipo legal: la existencia de un supuesto “divorcio trucho” presentado en Argentina sin su consentimiento.

La información fue revelada en DDM (América) por el periodista Martín Candalaft, quien calificó la situación como “delicada”. Según explicó, todo comenzó en abril, cuando el estudio Posse de Leonardis & Asociados anunció públicamente su renuncia a la representación de Wanda Nara.

El conflicto entre abogados se disparó tras diferencias en los criterios de defensa, y Yanina Latorre contó que la disputa surgió en parte por el rol del doctor Nicolás Payarola, quien quedó a cargo exclusivo del expediente.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Pero el escándalo creció cuando Candalaft detalló que dos abogadas del estudio le habrían reclamado a Wanda Nara y a su equipo legal cerca de 600 mil dólares como compensación por haber sido desplazadas del caso.

En ese marco, Nicolás Payarola presentó un escrito en la Justicia para deslindar responsabilidades. En su texto, denunció una maniobra insólita: “Todo llegó al summum cuando, por contactos periodísticos, la señora Nara se enteró que habría sido presentado un escrito de divorcio, con su firma estampada. Nadie en el estudio que dirijo conocía esa circunstancia y, como consecuencia, consulté a las colegas. Recibí distintas evasivas hasta que la Dra. Deleonardis reconoció la presentación del escrito”, señaló Payarola en su presentación judicial.

El abogado también explicó que desde el inicio se había acordado que Wanda no abonaría honorarios directamente, sino que los estudios ajustarían los montos eventualmente con Mauro Icardi. Según Payarola, la negativa de Wanda a firmar un convenio con cláusula de salida desató el conflicto.

Mauro Icardi entrenandose con el Galatasaray. (Foto: @mauroicardi)

“El alegado perjuicio sólo existe porque las colegas intentaron un resarcimiento que la clienta no estaba dispuesta a abonar”, argumentó el letrado, quien además afirmó que la mediática “nunca suscribió el convenio” y que el divorcio fue presentado sin su consentimiento.

Candalaft agregó que el punto más polémico del caso es la presunta firma de Wanda en un documento que ella no habría autorizado, lo que podría dejar sin efecto cualquier intento de divorcio en la justicia argentina: “Aparentemente, hubo un problema con la presentación de la firma. Algunos juzgados aceptan una firma tipo copy-paste de otro documento, otros no. Si Wanda Nara no sabía que se presentó ese divorcio en Argentina, no existe”.

El periodista también aclaró que si bien el escrito fue efectivamente incorporado al expediente, nunca se iniciaron instancias de mediación formal, lo que reforzaría la posibilidad de su nulidad.

Por ahora, no se conocen las versiones públicas de las abogadas Posse y De Leonardis, pero el escándalo suma tensión al divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, un proceso que ya acapara la atención no solo de la justicia argentina, sino también de los medios internacionales.

