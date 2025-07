Wanda Nara fue consultada sobre la actitud de la China Suárez de irse sin sus hijos de viaje a Turquía y sorprendió con su respuesta. Según trascendió, los pequeños se habrían quedado llorando en la casa cuando la actriz y Mauro Icardi se fueron.

Benjamín Vicuña le había dado un permiso a Eugenia para salir del país con los menores en cualquier momento y este documento fue revocaco con escribano, razón por la cual los chicos tuvieron que quedarse en Argentina.

Wanda Nara habló en Intrusos (Foto: captura de América).

“¿Como mamá te hubieses ido sin tus hijos?”, le consultó la movilera y la conductora contestó contundente: “No me voy a poner en guerra con otra persona, cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar”.

CÓMO SE MANEJARÍAN LA CHINA SUÁREZ Y NICOLÁS CABRÉ A PARTIR DE AHORA CON SU HIJA

Marcela Tauro contó en el programa de América que Nicolás Cabré le habría revocado el permiso de viaje al exterior de su hija a la China Suárez y contó cómo se manejarían a partir de ahora.

“A partir de ahora, tanto padre como madre, cuando quieran salir del país, tienen que hacer un permiso nuevo, específicamente por cada lugar al que vayan y la cantidad de días que están afuera”, dijo la panelista.

Al final, la periodista sumó: “Y me dicen que Cabré estaría hablando con Vicuña. Ella le tiene mucho respeto a Nicolás Cabré. Creo que hay un pacto entre ellos en que una vez que se separaron”.

