Eugenia “la China” Suárez volvió a dar que hablar con un posteo que incendió las redes sociales y que tiene como protagonista a su pareja, Mauro Icardi, con quien está disfrutando unos días en Turquía.

En la imagen, se ve al futbolista acostado boca abajo, luciendo su espalda completamente tatuada: “Cuando tú novio te manifiesta a los 18 años y se tatúa a alguien igual a vos. Háblame de destino @mauroicardi”, escribió Eugenia en Instagram Stories.

Pero lo que más llamo la atención fue el particular diseño que muestra una mujer con sombrero, de rasgos muy parecidos a los de la actriz, que despertó todo tipo de repercusiones de los usuarios.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MICA VICICONTE COMPARÓ A FABIÁN CUBERO CON BENJAMÍN VICUÑA Y NICOLÁS CABRÉ POR EL ESCÁNDALO CON CHINA SUÁREZ

En medio del escándalo que toca de cerca a Eugenia “la China” Suárez, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, por temas referidos a los hijos que tienen en común, Mica Viciconte rompió el silencio y opinó del tema.

“¿Te parece lógico que tanto Cabré como Vicuña hayan revocado el permiso para que los hijos puedan viajar al exterior?”, fue la consulta que le hizo un cronista a Viciconte, tal como se pudo ver en Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece.

Fue entonces que Mica, que tiene a Luca con Fabián Cubero, se sinceró: “Me parece que los nenes no son rehenes de nadie. Si los nenes están estudiando en un lugar, no pueden porque vos tenés un novio, agarrar y decir ‘me voy’. No, me parece que hay que también pensar en los chicos“. Y sostuvo: “Si los chicos viven acá, bueno, se plantea, se habla, listo, a futuro, pero no es ‘me los llevo, me los traigo’, porque muchas veces los adultos los toman como rehenes a los chicos y el problema es ese”.

Foto: Captura (eltrece)

“No estoy en la cabeza de la China, pero no sé, solo vi el posteo que hizo y me pareció desagradable”, siguió, en referencia al letal descargo que hizo Eugenia en contra de Vicuña, con quien tiene a Magnolia y Amancio (también tiene a Rufina con Nicolás Cabré).

Por último, indagada sobre la posibilidad de dejar a su niño con el papá para viajar al exterior, Viciconte cerró, tajante: “Con el padre me quedo súper tranquila. Tiene un padre presente, un padre amoroso, Luca lo ama, así que me quedaría tranquila".

Mica Viciconte: “Me parece que los nenes no son rehenes de nadie. Si los nenes están estudiando en un lugar, no pueden porque vos tenés un novio, agarrar y decir ‘me voy’“.

Y agregó: “Tengo que ver, yo sí me voy a la primera cambio con cualquiera. Sinceramente tengo que pensar, ver, no sé, hay muchas cosas en juego. Yo trabajo acá, son muchas cosas. Es difícil cuando estás separado, ponerse de acuerdo y a veces las cosas no fluyen y todo empeora. Y también me parece que esto termina perjudicando un montón cuando se sacó ese comunicado. Y después no hay vuelta atrás, los archivos como digo yo quedan, o sea, no se borran”.