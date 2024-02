Una vez más, Ángel de Brito dio que hablar con sus picantes respuesta a las preguntas que le hacen llegar sus seguidores. Y esta oportunidad, el conductor de LAM apuntó sin filtro contra Diego Brancatelli, Nancy Pazos y Rodrigo Lussich.

“¿Por qué Brancatelli dice que lo odiás?”, fue la consulta que le envió un usuario. A lo que De Brito respondió, picante: “Brancatelli, Pazos y Lussich tienen complejo de inferioridad. Son y serán segundos y terceros siempre”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@angeldebritooki) Por: Fabiana Lopez

“Están nerviosos porque perdió el kirchnerismo”, agregó, después de que cada uno de los que nombró haya sido punzantes con sus declaraciones. Y cerró, en el posteo que se pudo ver en Instagram Stories: “No pueden conducir ni un triciclo”.

¡Tremendo!

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ POR QUÉ MARCOS GINOCCHIO NO FUE PARTE DEL PANEL DE GRAN HERMANO

Luego del furor que fue su triunfo en Gran Hermano 2023, Marcos Ginocchio mantuvo un bajo perfil respecto a su presencia en los medios. Y fue Ángel de Brito quien sorprendió al revelar cómo quiere encarar el último campeón del reality de Telefe su futuro laboral.

“Yo hablé con Marcos puntualmente, y hablé con Telefe. Ellos me dijeron que, obviamente, lo convocaron para este Gran Hermano. De hecho, habían anunciado que iba a estar en el debate y nunca estuvo”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

Foto: Web

“También hablé con los representantes de Marcos y la versión es que él no quiere saber nada con la televisión y me parece bien porque decide y dice ‘no estoy preparado, entonces decido no ser panelista y no ser conductor porque todavía no lo siento’”, agregó.

“Quiere dedicarse de a poco, estudiar y formarse, como hace la gente que le da la cabeza”, cerró De Brito, celebrando la decisión que tomó Marcos para su carrera.