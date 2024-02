De trabajar juntos bajo las órdenes de Viviana Canosa en Los profesionales de siempre (el nueve), Rodrigo Lussich y Ángel de Brito pasaron a levantar vuelo en sus carreras que, eventualmente, los llevó a la conducción.

Sin embargo, lo que podría parecer bueno para ambos, los terminó enfrentando cuando eltrece llenó el hueco de programación que dejó LAM con Socios del espectáculo, lo que motivó una “guerra” de chicanas entre ambos que este miércoles tuvo un nuevo round.

Indiferente respuesta de Ángel de Brito a Rodrigo Lussich.

Todo comenzó después de una entrevista a Noe Antonelli, que se cruzó fuerte con Nancy Pazos en A la Barbarossa, y eso le dio pie a Rodrigo a lanzarle un “palito” a su rival de América, comprándolo con su ex “angelita” y también con las moscas y tábanos.

CÓMO FUE LA COMPARACIÓN QUE HIZO RODRIGO LUSSICH SOBRE LAS MOSCAS, NANCY PAZOS Y ÁNGEL DE BRITO QUE MOLESTÓ TANTO AL CONDUCTOR

“Esa gente que tiene una autolavoración de sí misma que no descansa. Es como De Brito. Son esa gente que no descansa nunca. Es gente que vos le soltás la mano, los soltás y no te sueltan. Es gente que no suelta el choriplanero”, dijo Lussich ante la sonrisa cómplice de sus colegas.

“¡Está bravo el choriplan eh! No están entregando planes sociales de la televisión, che, se terminó el Bailando, Gran Hermano no funciona como antes...está complicado. Bueno, qué va a hacer. La gente que no suelta está todo el tiempo en tensión. Son moscas, como tábanos, no sueltan nunca. Densos. Pesados”, cerró Rodrigo, que no tardó en obtener una respuesta de Ángel.

Ángel de Brito contra Rodrigo Lussich.

“La obsesión que tenés Rodrigo Lussich. Tu fracaso serial no te dejó avanzar nunca. Hace terapia, bol…”, le lanzó el titular de LAM en X (ex Twitter), pero Rodrigo insistió. “Vos me bardeás hace años sistemáticamente ¿y la obsesión la tengo yo, De Brito? A vos no hay terapia que te salve, campeón de pelotero. ‘No le pegues a De Brito que después te destroza’, me dicen. No te tengo miedo”, escribió.

EL DURÍSIMO CRUCE DE RODRIGO LUSSICH Y ÁNGEL DE BRITO EN LAS REDES SOCIALES

“Tu concepto de fracaso como forma de descalificativo es mentiroso y miserable. Tenés una soberbia que no te deja ver sobre tu metro y medio a nadie. Creés que sos alguien que está en un lugar superior y la gente te desprecia”, agregó Rodrigo, furioso.

“Quedate tranquilo que hoy o cualquiera de estas noches volvés a los 3 puntos y a liderar el género (aunque no esté pasando hace un par de semanas) y te volvés a sentir un triunfador. No sea cosa que el fracasado serial puedas ser vos. Dios nos salve”, cerró el conductor de Socios.

Rodrigo Lussich, lapidario y picante con LAM.

“Tu paranoia también te las puede resolver un buen terapeuta. Siempre preocupado por mí. Intentá ser feliz, la vida es corta y no lo lograste, Gil”, fue la escueta respuesta de Ángel de Brito. ¿Habrá un nuevo round entre Rodrigo y Ángel?

