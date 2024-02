Tras protagonizar un fuerte cruce en Twitter con Yanina Latorre y Horacio Cabak, Diego Brancatelli dio marcha atrás y les pidió disculpas públicas.

La polémica virtual empezó luego de que Cabak publicara un tweet en el que mostró su orgullo por entrevistar a el presidente Javier Milei y el periodista le hizo un comentario picante.

El tweet de Horacio Cabak con el que empezó el cruce con Diego Brancatelli.

A raíz de la picante frase, Yanina decidió meterse y lanzar un tajante comentario en contra de Brancatelli por meterse en la vida privada del conductor.

La respuesta de Diego Brancatelli a Horacio Cabak y el comentario de Yanina Latorre en contra del periodista.

En las últimas horas, Diego publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Quiero pedirles sinceras DISCULPAS tanto a Horacio Cabak como a Yanina Latorre”.

Diego Brancatelli les pidió disculpas públicas en Twitter a Yanina Latorre y Horacio Cabak.

“Es de buena persona reconocer que uno estuvo mal. Yo no soy esto. Con la vida privada de las personas no. Nunca me metí (hasta ahora) y siempre repudié que eso suceda. Así tiene que seguir siendo”, expresó.

YANINA LATORRE Y HORACIO CABAK LE RESPONDIERON PICANTÍSIMOS A DIEGO BRACATELLI

Tras el pedido de disculpas público de Diego Brancatelli a Horacio Cabak y Yanina Latorre, el conductor y la panelista le respondieron picantísimos después de su cruce en Twitter.

La respuesta de Horacio Cabak a Diego Brancatelli en Twitter.

Por su parte, Horacio le contestó contunde: “Tarde. Te metiste con mi mujer, con mi familia, con mi sexualidad y con mi trabajo. Nunca me metí en tu chiquero. Nunca vuelvas a acercarte con tu mierda. Game over”.

Yanina Latorre a Diego Brancatelli en Twitter.

Quien no tardó en responderle también picantísima fue la angelita con retweet de un seguidor en el que compartió un video al respecto y escribió: “Lo cierto que tiene que ser lo que contó Yanina para que este tipo recule...”.

La respuesta de Yanina Latorre a Diego Brancatelli en Twitter.

En su cuenta oficial, Yanina finalmente le aceptó las disculpas: “La próxima, antes de hacerte el banana, recorda que tenes el culo muy sucio Disculpas aceptadas”.