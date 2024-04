Años atrás, Luisana Lopilato se mudó a Canadá, de donde es oriundo su marido, Michael Bublé, para formar una familia y forjar una carrera internacional. Instalados en Vancouver, viven con sus hijos en una espectacular mansión de más de nueve mil metros cuadrados, valuada en 12 millones de dólares.

La casa de Luisana y Michael fue remodelada por el legitimado arquitecto Michael Green, quien llevó adelante ambiciosos proyectos como el aeropuerto Prince George y la galería de arte de Vancouver. Cuenta con siete habitaciones, quince baños, dos sótanos y una casa de huéspedes. También, tiene una enorme piscina, una pista de hockey en uno de los sótanos y una cancha de tenis al aire libre.

Hace un tiempo, durante una visita al programa de Susana Giménez, Luisana admitió que hacer la cancha de hockey no fue una buena idea. “Michael me decía en inglés: ‘¿Por qué se me ocurrió hacer esta pista?’. Lo tenía harto porque se derretía y no sabía qué hacer”, reveló, entre risas.

¿POR QUÉ LUISANA Y MICHAEL TUVIERON PROBLEMAS DURANTE LA REMODELACIÓN?

La pareja construyó un muro alrededor de la propiedad, lo que generó controversia debido a que violaba regulaciones urbanas locales.

Entonces, juntos decidieron ocultarlo plantando un cerco de árboles y plantas, lo que parece haber solucionado el conflicto.