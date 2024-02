Este viernes 16 de febrero, el Príncipe Harry duque de Sussex de Gran Bretaña y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, asistieron junto a Michael Buble y Luisana Lopilato a un evento deportivo en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

La pareja real invitó al cantante canadiense y a la actriz argentina al tercer y último día de la celebración de los Juegos Invictus One Year To Go, uniéndose a familias de veteranos de las Fuerzas Armadas Canadienses y ex alumnos de Invictus en el Centro Comunitario Hillcrest en Vancouver.

El duque de Sussex probó el curling en silla de ruedas junto Michael Bublé mientras Meghan y Luisana aplaudían a un margen de la pista.

LAS FOTOS DE LUISANA LOPILATO Y MICHAEL BUBLE CON HARRY Y MEGHAN EN CANADÁ

El príncipe Harry, duque de Sussex de Gran Bretaña y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, junto con Michael Bublé, asisten a una sesión de curling en silla de ruedas en el centro comunitario Hillcrest durante una visita al campo de entrenamiento de los Invictus Games. Vancouver Whistler 2025 en Vancouver, Columbia Británica, Canadá 16 de febrero de 2024. REUTERS/Jennifer Gauthier