En medio de la sorpresa que despertó la noticia sobre la reciente separación de Marina Calabró y Rolando Barbano, Yanina Latorre dio algunos detalles de cómo fue la última cena que compartió la expareja antes de que se conociera que ya no están más juntos.

“Le escribí anoche Marina y le pregunté ‘¿qué estás haciendo?’, y ella me responde ‘cenando con Rolando’. Y cuando le consulta si está bien, ella me dice que ‘más o menos’. Yo creo que ella ya sabía que esa iba a ser la última cena”, comenzó diciendo la panelista de LAM.

Foto: Web

Horas más tarde, Marina sería la que terminaría de confirmar la ruptura con el periodista, en una charla que mantuvo con Yanina en El Observador 107.9: “¿Qué te puedo decir? Mirá, la verdad es que, si me pongo a hablar, lloro. Y la verdad es que no tengo ganas de llorar porque después salgo todos los portales llorando y no está bueno, no es lindo”, había expresado, al borde de las lágrimas.

¿Será definitivo?

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MARINA CALABRÓ, AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS, CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE ROLANDO BARBANO

A casi dos meses de que se mostrara muy feliz al blanquear que había comenzado una nueva historia de amor con Rolando Barbano (después de separarse de Martín Albrecht), Marina Calabró confirmó, al borde de las lágrimas, que el noviazgo llegó al final.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre indagó a Marina sobre su presente sentimental después de que surgiera el rumor cuando dejaron de seguirse en las redes: “¿Querés contarme algo? ¿Estás bien? Dicen que te separaste”, indagó la panelista en El Observador 107.9.

Foto: Captura de X (@Observador1079)

Fue entonces que, tras una breve pausa, Marina terminó compartiendo sus sentimientos al aire: “¿Qué te puedo decir? Mirá, la verdad es que, si me pongo a hablar, lloro. Y la verdad es que no tengo ganas de llorar porque después salgo todos los portales llorando y no está bueno, no es lindo”.

“Mirá, la verdad es que, si me pongo a hablar, lloro. Y la verdad es que no tengo ganas de llorar porque después salgo todos los portales llorando y no está bueno, no es lindo”.

“Lo que pasa es que bueno, si uno empieza a dar señales en redes, viste, es como que es inevitable la pregunta. No quiero llorar”, agregó, al borde de quebrarse. Y Yanina intentó contenerla: “Si querés llorar, llorá. La gente empatiza”, expresó. Y cerró, al ver a Marina muy movilizada: “Estás muy triste y tenés el maquillaje muy corrido, no te aguantes. Somos humanos. Hay algo que es espantoso que es pasarla mal, tener que laburar en vivo y no poder quedarte en tu casa”.