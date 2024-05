A tres días del debut de Cuestión de peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, Ernesto Cirilo Ayala –más conocido como ‘El Gaucho’- debió ser internado y Adrián Cormillot dio detalles del cuadro del paciente.

“Acá estamos con Ernesto, conteniéndolo en esta situación de internación que no fue electiva, fue una indicación médica y fue realmente muy importante que lo haga porque el procedimiento que él sufrió hoy, o se le hizo hoy, genera mucho movimiento de tejidos”, explicó el médico.

“Con pacientes como Ernesto, con este sobrepeso, lamentablemente el sistema de salud nuestro, el argentino y de muchos lugares, no está armado para estos pesos y lo hacen con todo el amor del mundo. Pero realmente, la indicación de curación en pacientes como él es mucho más seguida y tiene que ser hecho por profesionales”, agregó.

En cuanto a su situación actual, añadió: “Ernesto está completamente estable, esta internación es preventiva, como te dije antes, bueno, las curaciones de hoy fueron bastante fuertes, se lo curó realmente, y el impacto inicial, obviamente, de una persona que se tiene que internar sin elección fue bastante duro”.

Tras escucharla, el participante –que estaba recostado en la cama- compartió cómo se encuentra: “Me siento bien, estaba muy asustado con el tema de las curaciones, porque yo comenté que cuando me hacían las curaciones me dolía mucho, y sinceramente, estaba muy asustado, pero acá me atendieron diferente. Fue doloroso, pero rápido, y me pusieron unas cremas que en otros lugares no lo hacían. Y ahora estoy más tranquilo y con el apoyo de los profesionales”, señaló. Y cerró: “Tengo un poco de dolencia por el tema de la limpieza, pero me dijeron que es normal y con los medicamentos va a ir sanando”.

LAS LÁGRIMAS DE CAMILA, LA PARTICIPANTE DE CUESTIÓN DE PESO, AL REVELAR EL DRAMA FAMILIAR QUE ATRAVIESA

A poco de haberse presentado en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, Camila Deniz no pudo evitar quebrar en llanto al compartir con el público su dura historia familiar.

“Nosotros somos diez hermanos. La misma mamá y hay tres mayores que son del mismo papá. Mi mamá falleció hace 12 años de un paro cardiaco. No lo supero todavía, la pérdida de mi mamá fue un golpe muy fuerte en mi vida”, comenzó diciendo la participante.

“Ahí caí en una depresión y empecé a engordar porque comía por angustia”, agregó, a flor de piel, dando detalles de cómo comenzó a dejar huella el dolor que le produjo la pérdida de su ser querido.

“Mi papá vive, está enfermo. Tiene diabetes y desde el domingo pasado estuve con él en el hospital porque no me gusta verlo sufrir, pero sé que se va a recuperar”, cerró la joven (quien ya se había hecho conocida por ser la hermana del exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina), muy movilizada.