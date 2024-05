El regreso de Cuestión de Peso a las tardes de eltrece tuvo a Camila Deniz (29), la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022, como una de sus participantes.

Con un peso inicial de 139.1 kilos, la influencer aspira a llegar a los 105 kilos que Alberto Cormillot le propuso como meta para darla de alta.

“Quiero salir a la calle y que no me miren como a un monstruo”, expresó en su presentación.

“Quiero salir a la calle y que no me miren como a un monstruo”.

Aunque reconoció: “Tengo miedo a ser flaca y ser fea. Yo porque me amo como soy, así, gordita, linda. ¡Y me he convertido en una gordita linda! Porque me acostumbré a mi base, a mi cuerpo. A mi yo. Pero sé que eso es lo que me juega un poquito en contra”.

LA DISCRIMINACIÓN QUE SUFRIÓ CAMILA DENIZ EN UN BOLICHE

“Hace un mes que no salgo a bailar, porque me crucé una persona cuando iba al baño y me decía Barney (N del R: en hiriente alusión al personaje infantil del dinosaurio púrpura), Barney, Barney. Ese momento agarré mi cosa y me fui”, recordó.

La hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022 está en Cuestión de Peso

“Y obviamente me quité con las redes sociales porque me sentí mal”, continuó.

Ese fue el detonante para que Camila Deniz se decida a tener mejor salud: “Quiero un cambio para mi vida”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.