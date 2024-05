Mario Massaccesi habló en exclusiva con Ciudad sobre su debut como conductor de Cuestión de Peso, reveló cómo se prepara para la vuelta del programa a la pantalla de eltrece este próximo lunes 6 de mayo a las 14.45 y adelantó detalles sobre el casting.

El periodista de TN aseguró que le pondrá su propia impronta al programa en el que estará acompañado por los profesionales de la salud Adrián, Alberto y Abril Cormillot, así como también Estefanía Pasquini.

“La esposa y la nieta de Alberto se suman para darle la mirada más joven”, reveló el presentador y aseguró: “Va a haber humor, va a haber calidez, va a estar descontracturado”.

Respecto del género del programa, confesó que se trata de un desafío en su carrera profesional: “Yo estaba y estoy muy cómodo tanto en TN como en Síntesis a la noche y es por eso que dije ‘no, me voy a desafiar’”.

- Mario, ¿cómo estás? Se viene Cuestión de Peso en eltrece...

Se viene Cuestión de Peso en mayo, por eltrece, por la tarde en vivo, todos los días de lunes a viernes y con 10 participantes que están en plena preselección.

Hay unas historias muy interesantes, muy lindas. Se anotó mucha gente, ni bien salió la convocatoria el primer día hubo más de 300 personas de distintos lugares que quieren cambiar su calidad de vida, quieren mejorar su calidad de vida.

Y eso nos sorprendió que más allá de los matices, las historias, lo que cada uno trae, todos tienen un propósito en común y se unen en un mismo punto que es quiero hacer algo más y quiero hacerlo por mí, y ven en el programa una oportunidad.

Mario Massaccesi en un mano a mano con Ciudad Magazine.

- ¿Habías hecho ya alguna conducción de este tipo de programas?

Hice una suplencia el año del mundial, que lo reemplacé a Fabián Doman un mes en el programa que tenía la tarde en eltrece y me gustó. Me sentí como pez en el agua.

Es algo distinto. Mucha gente me dice, ‘no, ¿cómo te vas a ir?’ Yo aplico en mi vida lo que comparto en mis charlas, en mis libros, esto de soltar, aunque quiera mucho, lo que hago.



- O sea que esto tiene algo que ver con tu filosofía de vida también, ¿no?

Sí, claro. Es poner en práctica lo que digo en el teatro, lo que digo en los libros, lo que digo en los podcasts. Se puede soltar algo que querés mucho para no estar aferrado a eso y darte un espacio de libertad, que también puede ser un espacio de equivocación o de frustración.

La única manera de saberlo es haciéndolo. Entonces, en el momento en el que me dijeron, yo estaba muy cómodo y estoy muy cómodo, tanto en TN como en Síntesis a la noche, muy cómodo. Pero dije, no, me voy a desafiar. Tengo que salir de la zona de confort.

- ¿Y cómo te estás preparando para eso?

Estoy trabajando mucho con la producción y sobre todo dejándome ser. Va a salir lo mejor de mí, eso está asegurado. También está bueno sorprenderse porque en un momento me plantee ver los programas anteriores y después dije ‘no, eso me va a condicionar’.

- Vos le vas a poner tu propia impronta.

Sí, claro. Mi propia alegría, una calidez que sé que tengo porque me lo dicen todo el tiempo. Esto de bajar los decibeles, ir a los acuerdos y no a la pelea. Es un programa donde se mueven muchas emociones. Y también hay conflictos.

Bueno, el tema es qué vamos a hacer con el conflicto. ¿Lo vamos a usar o vamos a buscar?

Bueno, la idea es buscar acuerdos y no negar lo que pasa. Porque también pueden haber roces, son personas que están conviviendo un tiempo.

La idea es bajar e ir a lo importante, que es que venís aquí para mejorar la calidad de vida.

- Para lograr todo esto, ¿quiénes te van a acompañar?

Y es un equipo muy lindo, que son los que saben porque yo soy el que llego; están los doctores Alberto y Adrián Cormillot, que ya estuvieron en el programa, lo conocen muy bien. Se suman la esposa y la nieta de Cormillot, que son como la mirada más joven, la mirada nueva.

Y por supuesto Sergio Verón, que estuvo en todos los programas, conoce como nadie la dinámica de trabajar en grupo con los participantes y en equipo con los que estamos en el piso. Y es el que pone los límites.

- Es un programa especial, ¿no?, porque aborda una de las problemáticas más grandes de salud en la sociedad, ¿cómo lo vas a encarar vos por ese lado?

Es una pandemia. La obesidad es una pandemia. De hecho, hay participantes... te voy a tirar algo que no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Uno de los participantes pertenece a un sector que tradicionalmente, por diferentes razones, por historia, no había obesos.

Sin embargo, ahora empieza a haber personas con obesidad ahí. Y si no nos informamos se sigue expandiendo, si no mejoramos la manera de qué hacer con nuestra vida a la hora de comer... está llegando a límites que hasta ahora no había llegado. Y la idea es que sea un programa de servicio.



Yo le planteé a Cormillot esta idea y es que sea una sala de aprendizaje porque no sabemos lo suficiente, falta mucho todavía. Y por sobre todas las cosas, también tenemos muchos conceptos aún equivocados respecto del tema.

Entonces hay que limpiar esto un poco con nueva información y con una mirada actualizada, porque en los últimos años el tema fue cambiando mucho.

- Vos tenés algo en particular y es que le pones humor cuando conducís, tener mucha onda con todos tus compañeros. En este caso, ¿va a ser así también o vamos a ver una faceta nueva?

Sí, rotundamente sí. Va a haber humor, va a haber calidez, va a estar descontracturado, esto me lo pidió Cormillot especialmente. Y un amigo mío, que está allí en el límite del sobrepeso, me agarró y me dijo “por favor, que el tratamiento del programa, que la obesidad o el sobrepeso no sea una lágrima, que no sea un drama total”.

También las personas que tenemos sobrepeso conectamos con la alegría, con la magia, somos creativas. Hay una historia de una de las participantes que conecta con el erotismo, el sexo de las personas con obesidad, que es un tema tabú del que no se habla y si se habla hay mucha burla.

Los otros días casualmente planteé a las personas, ¿qué pasa con la sensualidad en una persona con sobrepeso? La idea es abrir distintos frentes a temas que no se habla y no tenemos la información suficiente.

Mario Massaccesi en un mano a mano con Ciudad Magazine.

- Bueno, Mario, entonces a partir del 6 de mayo en la pantalla del 13, podremos ver Cuestión de peso...

Y con muchas, muchas sorpresas en cuanto a la apuesta en el estudio y también sorpresas en cuanto a cómo va a ser el mecanismo para elegir cada sexualidad.

¿Cómo va a ser elegir cada semana quién se queda o quiénes se quedan y quién se van? Cambian algunas reglas del juego.

