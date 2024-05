Camila Deniz (29), la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022, habló de su ingreso a Cuestión de Peso y no ocultó su miedo ante el cambio físico que experimentará en cuestión de meses.

Con un peso inicial de 139.1 kilos, Camila aseguró que su meta es mejorar su salud, dado que el sobrepeso le dificulta acciones del día a día, y puntualizó el momento en el que empezó a engordar.

“Yo tenía 17 años cuando mi mamá falleció. Me agarró ansiedad y el ataque por comer”, dijo la hermana del ex GH 2022 en nota con Socios del Espectáculo.

Y continuó: “Yo no me daba cuenta, porque yo me miro al espejo y me digo ‘¡qué linda que sos, Cami!’. Y a mí me decían ‘¿por qué no adelgazás? Vas a ser más linda’. Y yo les decía que me amo así y que me veo hermosa”.

Sin embargo, la necesidad de tener mejor calidad de vida la llevó a tomar le decisión de ingresar a Cuestión de Peso: “Cuando comino me agito, o cuando bajo y subo las escaleras. Me di cuenta de que quiero un cambio, quiero una ayuda, por un tema de salud”.

EL MAYOR MIEDO DE CAMILA TRAS SU INGRESO EN CUESTIÓN DE PESO

Consciente de que su cuerpo experimentará un profundo cambio y amando a la persona que hoy es, Cami expresó abiertamente su mayor temor.

“Yo tengo miedo de ser flaca y fea. No sé por qué, pero ¡tengo un miedo! Es mi miedo”, expresó la joven, temerosa ante lo desconocido, pero apostado a paso firme por su salud.

