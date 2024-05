Este lunes comenzó la nueva temporada de Cuestión de peso, esta vez con la conducción de Mario Massaccesi, que presentó entre otros a Gabriela, una participante de 33 años que lo sorprendió con su profesión y hasta le “perreó” en el escenario.

La joven, que se hace llamar “Natee” llegó a Cuestión de peso con la intención de bajar “entre 30 y 35″ kilogramos de sus actuales 98.4, pero captó la atención de todos cuando reveló que es bailarina y vende contenido erótico en plataformas.

Gabriela "Natee" Tamián en Cuestión de peso (Foto: captura eltrece)

“Hola, soy Gabriela Natalia Tamián, me dicen Natee, y quiero bajar de peso porque quiero volver a bailar”, dijo, y lanzó otra revelación impactante: competía en un grupo de reggaetón coreográfico con el que ganó “los primeros puestos en Europa, Brasil, Rosario y Mar del Plata”.

UNA PARTICIPANTE DE CUESTIÓN DE PESO SORPRENDIÓ AL AIRE A MARIO MASSACCESI CON UN PERREO

“Actualmente estoy trabajando vendiendo contenido hot. Tengo una página en la cual los clientes se meten y pagan por lo que quieren consumir y bueno, quedé ahí hasta ahora”, agregó Gabriela que contó que postea fotos explícitas.

Continuando con sus revelaciones impactantes, Gabriela contó que vive con una familia muy disfuncional respecto a su actividad. “Vivo con mi mamá, mi papá y mi hermana. Mi hermana es pastora”, señaló.

“Ellos son religiosos, van a la iglesia desde que tengo memoria, así que no saben de esto, se están enterando ahora. Lo van a tener que aceptar, si no, que me echen. Saben que estoy en un show erótico, pero no que hago desnudo total”, explicó.

Tras explicar cuál es el cambio al que quería someterse, Gabriela contó que quiere volver a tener la figura que ostentaba a los 21 años, cuando ostentaba 62 kilos y podía hacer muchas acrobacias durante sus performances, y como muestra le hizo un “perreo” a Mario en vivo, que llevó al conductor a imitar sus movimientos (EN LA MEDIDA DE LOS P).

