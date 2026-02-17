A tan solo un mes de que comience un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, Fernando Burlando -abogado de la familia del Diez- hizo declaraciones explosivas sobre los acusados. En una nota que le dio a LAM, el letrado aseguró que todos los implicados en el caso recibirán una condena por homicidio simple y no dudó en calificar la muerte de ídolo como un asesinato.

“Para mí, todos los acusados van a recibir condena por homicidio simple. Yo soy de los que dicen que a Diego lo asesinaron”, lanzó Burlando con contundencia, señalando a varias figuras clave del círculo cercano de Maradona, quienes eran responsables de su salud en los últimos días de su vida.

Según el abogado, las personas que conformaban el equipo de tratamiento de Diego –entre ellos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Ángel Díaz y Nancy Forlini– son los principales responsables de lo ocurrido. Burlando agregó que, además de los médicos, también hay otros involucrados, como el enfermero Mariano Ariel Perroni, encargado de la atención de Maradona, y otros miembros del equipo médico que no brindaron la atención adecuada al futbolista.

Foto: Captura (América)

Asimismo, Fernando también fue tajante al desmentir que lo ocurrido haya sido un error médico: “No fueron meras negligencias, no fueron simples omisiones. Cuando sabés que tus acciones pueden generar ciertas conductas de riesgos y, a pesar de eso, seguís adelante; sin lugar a dudas, esto se transforma en un homicidio simple por dolo eventual”, afirmó.

Por último, el abogado también apuntó a que, según su visión, hubo “personajes oscuros que tenían sumo interés en que Diego no viva más”.

Diego Maradona y Matías Morla. (Foto: Instagram)

LOS CONMOVEDORES POSTEOS DE DALMA Y GIANINNA MARADONA EN EL DÍA QUE DIEGO HUBIERA CUMPLIDO 65 AÑOS

Este 30 de octubre de 2025, el mundo del fútbol recuerda al máximo ídolo argentino: Diego Armando Maradona, quien hoy hubiera cumplido 65 años. A casi cinco años de su partida, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona lo homenajearon con conmovedores mensajes en las redes sociales, llenos de amor y nostalgia.

Dalma compartió una ilustración en la que se ve a una niña abrazando a un futbolista con la camiseta azul y amarilla, acompañada por una profunda frase: “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la actriz en su historia de Instagram, con un fondo naranja.

Por su parte, Gianinna eligió una foto retro junto a su padre besando el Balón de Oro, con la canción El corazón sobre todo de Estelares de fondo. Sobre la imagen, expresó: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@dalmaradona) Por: Fabiana Lopez

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda que se produjo mientras se recuperaba en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, tras una cirugía por un hematoma subdural. Su muerte causó una conmoción mundial y desde entonces, cada aniversario de su nacimiento se convierte en un día de recuerdo, emoción y homenajes.