A una semana de que se cumpla el quinto aniversario del paso a la inmortalidad de Diego Maradona, este miércoles Rocío Oliva reveló cómo fue su última charla con el astro del fútbol antes de morir.

“Una de las últimas charlas que tuvimos, no me la olvido más, fue muy linda. Muchas cosas me voy a guardar”, comenzó en La Mañana con Moria.

“Me dijo deseo que formes una familia muy linda, que te puedas casar, tener tus hijos, tener tu marido, y que seas muy feliz, porque sos una gran mujer y te lo mereces", afirmó Oliva sobre la recignación de Maradona a vivir sólo de los recuerdos de sus siete años de relación.

Rocío Oliva y Diego Maradona habían iniciado una relación en 2013. (Foto: Reuters).

Entonces, Rocío sonrió al confesar la condición que le impuso Diego: “Que te dé todo lo que no te di, pero que no seas maradoniano”.

Por qué Rocío Oliva no tuvo hijos con Diego Maradona

En otro momento, Moria Casán indagó por qué Rocío no tuvo hijos con Diego.

Rocío Oliva y Diego Maradona. (Foto: AFP)

“Yo era joven, no quería, tenía otros proyectos y él ya estaba grande”.

“Yo sí quería, pero más adelante. Y me decía ¿cuándo? No hay más adelante...“, cerró Rocío Oliva sobre Diego Maradona.