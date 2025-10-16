El cumpleaños de Néstor Ortigoza no solo fue una celebración especial para el exfutbolista, sino también una muestra pública de amor por parte de Rocío Oliva, quien decidió homenajear a su pareja con un mensaje romántico en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la ex de Diego Maradona publicó una serie de fotos del festejo y acompañó las imágenes con una dedicatoria que enterneció a todos: “Feliz cumple, mi amor, y por muchos más juntos. Te amo, mi capitán”.

En las postales se los ve muy cariñosos, compartiendo un momento íntimo y familiar mientras las velitas de la torta iluminaban la escena.

El romántico mensaje de Rocío Oliva a Néstor Ortigoza por su cumpleaños: “Te amo, mi capitán”. Crédito: Instagram

El encuentro, que reunió a amigos y seres queridos, estuvo lleno de alegría, risas y detalles futboleros que reflejaron la personalidad del homenajeado. Oliva no ocultó su felicidad y agradeció a quienes se sumaron al festejo: “Gracias a todos por venir y hacer una noche espectacular (fotos con delay, perdón)”, escribió con humor.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido: la exfutbolista decidió desactivar los comentarios en la publicación para evitar posibles polémicas o mensajes negativos en torno a las denuncias del pasado que enfrentó Ortigoza. Un gesto que muchos interpretaron como una forma de proteger su relación y priorizar la armonía.

El romántico mensaje de Rocío Oliva a Néstor Ortigoza por su cumpleaños: “Te amo, mi capitán”. Crédito: Instagram

CÓMO NACIÓ EL AMOR ENTRE ROCÍO OLIVA Y NÉSTOR ORTIGOZA

La historia de amor entre Rocío Oliva y Néstor Ortigoza comenzó a fines del año pasado y desde entonces se muestran inseparables. Han compartido viajes, eventos y momentos familiares, consolidando una relación que hoy se mantiene fuerte y alejada de los escándalos mediáticos.