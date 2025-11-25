Este 25 de noviembre se cumplen cinco años de la muerte de Diego Maradona, una fecha que sigue marcando a millones de argentinos y al mundo del fútbol. En medio de homenajes y recuerdos, Rocío Oliva, quien fue pareja del astro durante varios años, habló en Puro Show sobre el dolor que le dejó su partida y reclamó que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

“Nos gustaría que Diego tenga justicia, que se sepa que pasó con él, por qué se vino tan abajo de pronto”, dijo la ex pareja del campeón del mundo y cuando le preguntaron si cree que lo mataron contestó: “No, es un montón para mí eso”.

“Me gustaría que si ellas piensan que eso es así que la Justicia se encargue de demostrarlo por su puesto”, comentó sobre Dalma y Gianinna y remarcó: “Ojalá que no, porque es re feo pensar eso, ¿quién quisiera hacerle una cosa así?“.

Rocío Oliva habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Lo abandonaron a Diego...”, le dijo el cronista y Rocío fue contundente: “Entonces somos todos culpables, hasta yo me meto en la bolsa de los culpables, si ese es el punto... yo por más que quería no me podía acercar, no había formar de resolverlo”.

SE CUMPLEN 5 AÑOS DE LA MUERTE DE DIEGO MARADONA

El aniversario de la muerte de Diego Maradona volvió a poner en primer plano el reclamo de justicia por parte de su entorno. Mientras en distintos puntos del país se realizaron homenajes y muestras de cariño, la causa judicial que investiga las circunstancias de su fallecimiento sigue en stand by y sin una resolución definitiva.

El personal de salud que llegó en las ambulancias al country de Tigre constató la muerte de Diego.

Para Rocío Oliva, el mejor homenaje que se le puede hacer a Diego es que “se sepa la verdad y que haya justicia”. La ex pareja del Diez insistió en que la familia y los fanáticos merecen respuestas y que el legado de Maradona no puede quedar manchado por dudas o sospechas.

