La disputa entre las Dalma y Gianinna Maradona con sus tías se da en todos los frentes, por lo que Matías Morla blanqueó este martes que colabora económicamente con Ana María, Rita “Kitty”, Elsa”Lili", María Rosa “Mary” y Claudia “Cali”.
“Yo me estoy ocupando ahora de pagar todos los gastos de las hermanas porque me comprometí con Diego”, blanqueó el abogado.
“La marca no está funcionando y yo cumplo con los pago. (...) La marca Maradona está frenada por una medida cautelar, entonces no la estoy usando, ni tampoco las hermanas. Sin embargo, yo sigo soportando todo lo que me comprometí”.
El radical cambio de Matías Morla respecto a Dalma y Giannna Maradona
En cuanto al cambio de postura, Morla enfatizó: “No quiero más conflictos. Ya me cansé. Estamos en el 2026 y nos estamos peleando desde el 2014. Ya pasaron 12 años, para mí ya está”.
De ahí que se mostró componedor: “Para mí hay que unirlas, por el legado, más allá de la marca con el tema de contenido económico”.
“La gente cambia de opinión. Hoy mi opinión es esta. No sé si es por el juicio, es porque yo ya estoy harto de conflictos”, cerró Matías Morla.