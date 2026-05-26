Mery del Cerro forma parte del gran elenco de Charlie y la Fábrica de Chocolate, el gran musical que desembarca en el Teatro Gran Rex el próximo 4 de junio, y en diálogo exclusivo con Ciudad habló sobre maternidad, crianza, tecnología y los valores familiares que atraviesan la historia de Charlie Bucket.

En formato íntimo y relajado, la actriz contó cómo reaccionaron sus hijas al enterarse de que iba a formar parte de la mega producción y también hizo una profunda reflexión sobre el impacto de las redes sociales en la infancia actual.

“Mi hija quería contarle a todo el mundo”

—¿Cómo reaccionaron tus hijas cuando se enteraron de que ibas a estar en Charlie y la Fábrica de Chocolate?

—Al principio no entendían mucho porque son chiquitas. Mila, que es la más grande, había visto la película alguna vez, así que nos sentamos todos juntos a verla para que entendieran qué iba a hacer su mamá. Estaban muy contentas.

—¿Y guardaron el secreto?

—La más chiquita no podía contenerse. Yo le decía “todavía no cuentes nada” y después una mamá amiga me dijo: “Cala me contó que vas a estar en Charlie y la fábrica de chocolate, pero que no se puede decir”.

- ¡Quería tener la primicia!

- Claro, quería tener la primicia.

Durante la charla, Mery destacó el costado emocional y familiar del musical inspirado en la obra de Roald Dahl.

—¿Qué sentís que tiene esta historia que conecta tanto con las familias?

—Es súper familiar. Te interpela desde muchos lugares. Tiene el mundo mágico de Willy Wonka, pero también el mundo real de la familia Bucket, que toca un costado súper sensible. Es una historia que te conecta con ciertas bases familiares que hoy a veces cuesta recuperar.

Video: Ciudad Magazine

La fuerte reflexión de Mery del Cerro sobre las redes sociales

Uno de los momentos más profundos de la entrevista llegó cuando la actriz habló sobre la tecnología y las nuevas generaciones.

—¿Qué pensás que es más adictivo: el azúcar o las redes sociales?

—Las redes sociales. Haciéndome cargo también. Se están transformando en un vicio que se pasa de generación en generación.

—¿Cómo trabajan eso en tu casa?

—Con Meme tratamos de retrasar lo más posible los dispositivos y la tecnología. Hoy hay demasiado estímulo todo el tiempo. Queremos que nuestras hijas puedan disfrutar de la niñez, que es algo mágico, puro y muy importante.

Foto: @merydelcerrok

“Los límites también son buenos”

—¿Qué tipo de mamá serías dentro del universo de Charlie y la fábrica?

—Con Meme tenemos una crianza bastante libre, pero con cuidados y límites, porque los límites también son buenos. Nos gusta que exploren lo que tengan ganas de explorar, siempre con mucho amor.

—¿Y cómo manejan el tema de los caprichos?

—Yo siempre fui súper dulcera, así que esas cosas se heredan un poco. Pero también les enseñamos a valorar lo que tienen.“Mis hijas tienen más de lo que yo tuve”

Mery también habló sobre las diferencias entre su infancia y la de sus hijas y explicó cómo intenta transmitirles conciencia y empatía.

—¿Qué capricho infantil sentís que no superaste?

—Yo siento que tuve lo que pude tener. Hoy mis hijas tienen mucho más de lo que yo tuve de chica y me parece importante hacérselos saber, no para generar culpa, sino para que valoren.

—¿Cómo trabajan eso con ellas?

—Siempre hacemos orden de juguetes y las cosas que sentimos que tienen de más las regalamos a otros chicos. Y ellas lo hacen con mucho amor porque entienden que hay niños que no tienen las mismas posibilidades.

“El verdadero premio es mi presente”

Por último, la actriz respondió qué sería para ella encontrar un billete dorado como el de la historia.

—Si hoy encontraras un billete dorado, ¿qué sería el verdadero premio?

—Mi presente. Todo lo que fui logrando después de tantos años de trabajo, pasión y esfuerzo. El proceso para llegar a donde estoy hoy.