El actor Gerardo Romano compartió un video desde un centro médico y generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, fiel a su estilo, llevó tranquilidad con una publicación cargada de humor y una frase política que rápidamente se viralizó.

En las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, Gerardo Romano aparece recostado sobre una camilla, vestido con una bata quirúrgica azul y cubierto con sábanas verdes.

Además, se lo ve con una vía intravenosa en uno de sus brazos, una pulsera de identificación médica y un tensiómetro colocado mientras era asistido por profesionales de la salud.

Lejos de mostrarse preocupado, el actor habló a cámara y lanzó una frase que rápidamente hizo reaccionar a sus seguidores: “Viva Perón, carajo. Viva la patria”, expresó con una sonrisa.

Crédito: Instagram

EL DESOPILANTE EPÍGRAFE DE GERARDO ROMANO

Como si eso fuera poco, Gerardo Romano acompañó el video con un divertido mensaje en el epígrafe que descolocó a todos sus seguidores. “Tuve un varón hermosísimo. Peso 7,400 kg”, escribió el actor, apelando a su clásico humor irónico.