El actor Gerardo Romano compartió un video desde un centro médico y generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, fiel a su estilo, llevó tranquilidad con una publicación cargada de humor y una frase política que rápidamente se viralizó.
En las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, Gerardo Romano aparece recostado sobre una camilla, vestido con una bata quirúrgica azul y cubierto con sábanas verdes.
Además, se lo ve con una vía intravenosa en uno de sus brazos, una pulsera de identificación médica y un tensiómetro colocado mientras era asistido por profesionales de la salud.
Lejos de mostrarse preocupado, el actor habló a cámara y lanzó una frase que rápidamente hizo reaccionar a sus seguidores: “Viva Perón, carajo. Viva la patria”, expresó con una sonrisa.
EL DESOPILANTE EPÍGRAFE DE GERARDO ROMANO
Como si eso fuera poco, Gerardo Romano acompañó el video con un divertido mensaje en el epígrafe que descolocó a todos sus seguidores. “Tuve un varón hermosísimo. Peso 7,400 kg”, escribió el actor, apelando a su clásico humor irónico.