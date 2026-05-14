El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entró en cuarto intermedio este jueves por la tarde, luego de que Leopoldo Luque mostrara el video de la autopsia del 10 y Gianinna Maradona se descompensara.

El hecho sucedió después que declarara Mario Alejandro Schiter, un médico que estuvo con Diego en distintos momentos de su vida, cuando Luque se sentó en el banco y “empezó a reproducir en el televisor el video de la autopsia de Maradona”, contó Santiago Martella.

El periodista de TN contó que “nadie se percató que en la sala estaba Gianinna” y que “a los segundos reaccionaron todos”, pero para ese momento la hija de Diego ya había protestado: “¡Que HDP!”.

Leopoldo Luque. REUTERS/Cristina Sille Por: REUTERS

“Ahí le preguntaron a Gianinna si se quería retirar y se fue. Y cuando se estaba yendo, Luque dice pido perdón por lo que acaba de pasar. Y Gianinna tira ¿qué perdón?“, describió el cruce feroz.

Por qué se pasó a cuerto intermedio

Tras ese incidente, Fernando Burlando acompañó a su defendida y al volver a la sala contó que “ella se había descompensado que estaba en una crisis nerviosa, que estaba muy afectada por lo que había visto”.

El reclamo de los jueces del juicio por la muerte de Diego Maradona.

Por eso. Burlando pidió dos cosas: “Un médico para atenderl y suspender la audiencia hasta la semana que viene”.

Allí “estaba también Claudia Villafañe, su mamá, que había estado casi toda la audiencia adentro de la sala y justo se había retirado minutos antes de ese momento”, cerró el periodista sobre la madre de Gianinna Maradona.