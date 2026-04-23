Un clima de máxima tensión y dolor se vivió este jueves en el juicio por la muerte de Diego Maradona. En plena audiencia, la policía científica proyectó un video de 17 minutos que mostró al ídolo en su lecho de muerte, generando un impacto emocional imposible de disimular entre los presentes.

El material, registrado por los peritos, fue tan fuerte que varias personas abandonaron la sala. Gianinna Maradona, una de las hijas del Diez, se tapó la cara y no pudo soportar la crudeza de las imágenes. “Un video de 17 minutos que tomó la policía científica. La verdad es que mucha gente se retiró de la sala. Gianinna, por ejemplo, se tapó la cara porque no pudo soportar ver lo que mostraba el video”, relató un cronista de América TV presente en la audiencia.

Fotos: América TV

Las imágenes mostraron a Maradona recostado en una cama de dos plazas, completamente cubierto y con un estado físico muy deteriorado. “Estaba tapado absolutamente, matizado, hinchado. Es difícil describir la situación, sobre todo de su cuerpo, por lo que era su panza, de la cintura para arriba, una hinchazón predominante, muy fuerte, una espuma que salía de su boca que, según los médicos forenses, eso ocurre cuando la muerte es por asfixia, por ahogamiento”, detalló el periodista.

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El entorno también fue descripto con precisión: “Empezaron a describir paso por paso cómo estaba el cuerpo, pero también qué había allí en esa habitación. Él estaba vestido con una remera de la marca que usó toda su vida, pantalones de Gimnasia y Esgrima de La Plata, último club al cual dirigió”, agregaron.

En la habitación había sándwiches de miga, una botella de agua mineral, un suero y varias fotos. Los jueces preguntaron por el estado de limpieza del cuarto y los peritos respondieron que era “relativo para el cuadro en el cual se encontraba él”.

Diego, Dalma, y Gianinna Maradona con Benjamín Agüero (Foto: X.com)

“El video que mostraron, junto con distintas fotos que tomó la policía científica, fue realmente muy, muy fuerte. La idea era exhibirlo para que tanto el comisario como el jefe de la policía científica puedan relatar paso a paso qué es lo que se veía en ese video”, concluyó el cronista.

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