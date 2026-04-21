A horas de la declaración de Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego, Dalma compartió una historia en Instagram con un gesto cargado de amor y apoyo. Este martes se dio inicio a la segunda semana del nuevo juicio en el que tres efectivos policiales y la hija del astro brindaron testimonio.

En la imagen se ve un pequeño koala sobre una mano, acompañado por una frase contundente “Es hoy negra! Te amo! Te admiro y te banco a muerte!”, junto a la mención directa a su hermana reflejando el fuerte vínculo entre ambas en un momento especialmente delicado.

El juicio, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, busca determinar si hubo negligencia médica en la atención del ídolo argentino. En esta nueva etapa, siete profesionales de la salud están acusados de homicidio simple con dolo eventual, con penas que podrían ir de 8 a 25 años de prisión.

El mensaje de Dalma Maradona a Gianinna antes de declarar en el juicio por la muerte de Diego (Foto: Instagram/@dalmaradona).

En ese contexto, el mensaje de Dalma no solo expone el costado más íntimo de la familia, sino también el acompañamiento emocional en una instancia judicial que sigue generando conmoción pública.

GIANINNA MARADONA TERMINÓ SU DECLARACIÓN

Gianinna Maradona declaró este martes en el juicio por la muerte de su padre, Diego. Según TN, la hija del astro argentino lloró y expresó: “Yo confié en los médicos, pero nos manipularon. Lo querían culpar ya estando muerto, me parece de una bajeza absoluta“.

Sobre el momento en que recibió la noticia de la muerte de su papá, Gianinna cuestionó al entorno médico por el manejo previo de la internación domiciliaria, describió la descompensación y resaltó: “Al poco tiempo vinieron los médicos de la ambulancia para informarme que no podían hacer nada, que mi papá se había muerto”.

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