Como suele hacer cada año, Dalma Maradona celebró públicamente el cumpleaños de su hija Roma con un posteo cargado de emoción. La actriz compartió imágenes muy especiales de la niña y le dedicó un extenso mensaje que rápidamente enterneció a sus seguidores.

Entre las fotos que publicó, incluyó una de la primera sesión de fotos de Roma cuando era bebé y otra tomada un día antes de su nacimiento, cuando ella estaba a punto de convertirse en madre.

En el texto que acompañó las imágenes, Dalma explicó que suele escribirle cada año para que, cuando sea más grande, pueda leer todos esos mensajes juntos.

“Siempre te escribo en tu día porque de grande (ok ya sos grande y ya sabés leer) me hace ilusión saber que capaz en algún momento vas a leerlos todos juntos”, comenzó.

Foto: @dalmamaradona

El profundo mensaje de Dalma Maradona a su hija

En su publicación, Dalma recordó la emoción y los nervios que sintió antes de conocer a su hija por primera vez.

“Hoy se cumplen 7 años del mejor día de mi vida, de la ansiedad de conocerte y estar tan asustada de no poder hacerlo bien”, escribió.

La actriz también habló sobre el amor que sintió desde el momento en que supo que estaba embarazada y cómo la realidad superó cualquier expectativa que tenía.

“Siempre te voy a repetir que no estás ni cerca de ser lo que yo imaginaba, porque sos muchísimo más”.

En el mismo mensaje, Dalma describió a Roma como una niña sensible, divertida y muy talentosa.

“Qué hermosa persona sos. Tan sensible, tan atenta, tan exigente y una de las personas más graciosas que conozco. Tu humor es lo mejor de este planeta”.

Foto: @dalmamaradona

“Sos la mejor hermana mayor”

Además, la hija de Diego Maradona también destacó el rol de Roma como hermana mayor y celebró poder acompañarla en su crecimiento.

“Sos la mejor hermana mayor que vi en mi vida. A mi bailarina y cantante preferida, que sepas que verte crecer es el privilegio más grande de mi vida”.

Hacia el final del mensaje, Dalma dejó en claro lo orgullosa que está de su hija y el amor inmenso que siente por ella.

“Te amo, te admiro, te celebro y hoy festejo mis 7 años de mamá junto a vos”.

La publicación se llenó rápidamente de likes y comentarios de seguidores y colegas que celebraron el cumpleaños de la pequeña Roma y destacaron la ternura del mensaje.