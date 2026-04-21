La declaración de Gianinna Maradona por casi seis horas en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro, en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona generó polémicas, y la hija menor de Claudia Villafañe se refirió al respecto al retirarse.

“Me sentí al principio muy tranquila. Después me sentí hostigada, me sentí muy mal. Sentí que me faltaron al respeto, que estuve un montón de horas ahí. Sin embargo, no sé si no escuchaban bien o qué es lo que pasaba, pero me reiteraban preguntas que yo ya había respondido”.

Luego, Gianinna apuntó contra el neurólogo Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov como quienes la manipularon y justificó: “Por todo lo que sucedió después, por todos los chats que salieron, por cómo se hablaban entre ellos. Dejaron en evidencia que a nosotros nos decían una cosa y que después entre todos ellos se decían y hacían otras cosas”.

Gianinna Maradona.

“Me sentí agredida, horrible, muy mal”, protestó por la actitud del defensor de Luque.

Por qué se quebró Gianinna Maradona

En un momento, Gianinna se largó a llorar al contar qué sintió cuando en el juicio resumió sus 31 años junto a Diego: “Se te pasa de todo, se te pasa una vida.

Pero la verdad que yo agradezco una vida al lado de mi papá y estoy orgullosa de que él eligió cada día de su vida no haber consumido más cocaína y haberlo visto disfrutar de mi hijo. Y que haya cumplido la promesa de conocer a mi hijo para mí es muy importante”.

Al final, Gianinna destacó la importancia de la presencia de Claudia Villafañe y Dalma Maradona: “Yo sé que somos las tres una sola persona y que son incondicionales a mí. Y en el momento que me sentí un poco floja, ver a mi mamá me ayudó un montón”.