La forma en que Claudia Villafañe hizo en La Cocina Rebelde los ñoquis de la Tata con los que se consagró en MasterChef Celebrity 2021 fue hipnótica, y además de compartir su receta repartió palitos a sus dos hijas.

“Los ñoquis nacieron de la abuela Petra primero. La mamá de mi papá. Y yo de chiquita curiosa me puse a investigar, a ver, y amasaba con ella”, confesó la exesposa de Diego Armando Maradona.

“Después siguió la tradición con mi mamá, que lo siguió haciendo, me tocó a mí, pero mis hijas no...”, lamentó la madre de Dalma y Gianinna Maradona.

Dalma Maradona y Claudia Villafañe en el estreno de Disney On Ice (Foto: Prensa).

Aunque se ilusionó: “La que va a seguir la tradición seguramente sea Roma, la hija de Dalma, porque ella me ve y le gusta”.

En otro momento, Villafañe mandó al frente a Gianinna porque tuvo que aprender a hacer ñoquis de maicena, ya que en ese momento su hija menor estaba evitando las harinas.

La receta de los Noquis de la Tata

Como buena ama de casa, Claudia advirtió que todo lo hace a ojo, por lo que aclaró que calcula dos papas por persona, por ejemplo.

La receta de los ñoquis de Claudia Villafañe

De hecho, a la hora de hacer la mezcla poco más de medio huevo batido porque solo usó cuatro papas blancas, previamente peladas y calentadas en agua hirviendo con sal.

Lo mismo con la harina que espolvoreó alrededor del preparado, que después amasó a discresión, siempre evitando el exceso de líquidos.