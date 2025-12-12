La ex campeona de MasterChef Celebrity está de regreso. Claudia Villafañe, quien se coronó ganadora en la primera edición del programa, volverá a las cocinas del reality de Telefe, pero esta vez con un rol diferente.
Leé más
Según informó La Pavada de Diario Crónica, Villafañe tomará el lugar de Maxi López durante dos semanas, antes de la llegada de Yanina, quien también cubrirá al exfutbolista.
LAS SUPLENCIAS DE MASTERCHEF
Las suplencias temporales se convirtieron en una constante de esta temporada: Marley ya había cubierto a Maxi López anteriormente por su viaje a Suiza, Luck Ra reemplazó a su novia La Joaqui, y Walas ocupó el lugar de Pablo Lescano tras su abandono.