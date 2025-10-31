Claudia Villafañe volvió a enamorar a sus seguidores con una receta tradicional que nunca falla a la hora de la merienda.
La empresaria y ganadora de MasterChef Celebrity compartió su versión del clásico chipa, una preparación ideal para acompañar el mate o un café y que se puede hacer en pocos minutos, incluso en la freidora de aire.
La preparación combina tres tipos de queso —pategrás, parmesano y sardo— con manteca pomada, huevos y almidón de mandioca, el ingrediente infaltable que le da esa textura suave y esponjosa tan característica. Además, Villafañe propone dos métodos de cocción: en horno tradicional o en freidora de aire, una alternativa que se volvió indispensable en muchas cocinas por su practicidad y rapidez.
RECETA Y PASO A PASO DEL CHIPÁ DE CLAUDIA VILLAFAÑE
Ingredientes:
- 500 g de almidón de mandioca
- 3 huevos
- 120 g de manteca pomada
- 200 g de queso pategrás
- 100 g de queso parmesano
- 100 g de queso sardo
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal
Preparación paso a paso:
En un recipiente amplio, colocar el almidón de mandioca, la manteca pomada y los quesos cortados en cubos pequeños. Mezclar con las manos o una espátula hasta integrar.
En otro bowl, batir los huevos con la leche, la sal y el polvo de hornear. Incorporar esta mezcla a la preparación anterior y amasar hasta obtener una masa suave y homogénea. Luego, dejar reposar en la heladera por unos 30 minutos para facilitar el armado.
Una vez lista la masa, formar pequeñas bolitas del tamaño de una nuez. Si se utiliza freidora de aire, cocinar a 180 °C durante unos 9 minutos o hasta que estén doradas por fuera y tiernas por dentro. En horno, el tiempo estimado es de 15 a 20 minutos a 200 °C.
El resultado es un chipa dorado, crujiente por fuera y con el interior suave y elástico, ideal para compartir en familia o con amigos. Como todo lo que prepara Claudia Villafañe, combina sencillez, sabor y ese toque casero que la caracteriza.