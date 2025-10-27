La humita es uno de los sabores más ricos de la cocina tradicional argentina. Transformarla en un relleno cremoso para unos crepes lo convierte en un plato de pastas mucho más elegante y sofisticado. Esta es la solución ideal para quienes buscan una comida contundente que no lleve carne.

Lo mejor de estos crepes de humita es que son una receta rápida, ya que el relleno se logra con un salteado ágil de vegetales. El secreto de su exquisitez reside en la cremosidad que le otorgan los quesos y la crema al choclo rallado, y en el toque del gratinado en el horno.

Ingredientes para crepes de humita

Crepes

3 huevos.

150 g de harina.

150 g de leche.

Una cda de manteca derretida.

Humita

4 choclos.

Un morrón rojo.

2 cebollas de verdeo.

Una cebolla.

2 dientes de ajo.

Queso cremoso.

½ taza de queso rallado.

230 g de crema.

Pimentón ahumado.

Comino.

Procedimiento

Para la humita, en una sartén con manteca y un chorrito de oliva saltear el verdeo con el morrón, la cebolla y el ajo. Hervir un choclo y rallarlo. Agregarlo al salteado. Incorporar la harina formando un roux y agregar la leche para hacer la salsa blanca ahí mismo. Agregar los quesos y condimentar. Dejar enfriar. Hacer la mezcla de la masa de crepes mezclando los huevos con la leche, y tamizarle lentamente la harina. Agregar la manteca derretida. Reservar en la heladera. En una sartén con un poco de manteca u oliva, hacer los crepes. Para el armado, hacer pañuelos en formas triangulares con el relleno y los crepes Colocar en una asadera con un chorrito de crema y queso rallado, y llevar unos minutos al horno hasta que gratinen.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/