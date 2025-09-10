Los crepes de espinaca tienen esa versatilidad que todos buscamos. Con solo espinacas blanqueadas, harina común, huevos, leche y condimentos, podés lograr una masa sedosa y con ese color verde vibrante tan tentador.
En apenas unos minutos, tenés la base perfecta para armar un plato fresco, sano y ideal para cualquier momento del día. Además, son ideales para adaptarse a tus antojos: podés rellenarlos con ricota, muzzarella y champiñones. Para completar el plato, una salsa de crema de nueces.
Ingredientes para crepes de espinaca
- 1/2 taza de espinaca hervida (blanqueada) y escurrida.
- 170 g de harina común.
- 3 huevos.
- Una y 1/2 taza de leche.
- 1/2 cda de manteca derretida.
- 1/2 cda de aceite neutro.
- Una pizca de sal.
- Manteca para cocinar los panqueques.
Relleno
- Una taza de ricota.
- Una taza de muzzarella rallada.
- Una cebolla morada.
- 100 g de hongos portobello.
- 150 g de champignones.
- 50 g de hongos de pino.
- 1/4 copa de vino blanco.
- Una cda de ajo en polvo.
- Sal, pimienta y oliva, a gusto.
- Perejil picado.
- 1/2 taza de queso parmesano rallado.
- 1/2 taza de nueces picadas en trozos pequeños.
Salsa crema de nueces
- 1 y 1/2 cda de crema líquida.
- 3 cdas de manteca.
- Perejil picado.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
Crepes
- Colocar todos los ingredientes para la masa en un bowl.
- Batir a mano o en licuadora hasta tener una masa homogénea.
- Dejar descansar en la heladera unos 30 minutos.
- En una sartén antiadherente, agregar un poco de manteca e ir cocinando los crepes, agregando más manteca a la sartén entre cada uno. Cocinarlos vuelta y vuelta. Ir apilándolos en un plato hasta terminar la mezcla.
Para el relleno
- Rehogar en sartén la cebolla, todos los hongos hasta que queden blandos.
- Incorporar el vino, dejar que evapore el alcohol.
- Apagar el fuego y añadir el ajo en polvo, perejil picado y condimentar.
- Dejar enfriar y unir en un bowl con la ricota y la muzzarella rallada, hasta lograr una preparación homogénea.
- Armar los pañuelos con la masa de crepe y el relleno formando triángulos.
- Pasar a una placa engrasada, incorporar un poco de tomate triturado caliente, espolvorear con parmesano rallado y llevar a gratinar a un horno precalentado a 180° durante 15 minutos.
Salsa crema de nueces
- En una sartén grande, dorar las nueces a fuego medio, cuando empieza a salir olor, las nueces están listas; traspasar a un plato.
- En la misma sartén, derretir la manteca, y cuando se empiece a dorar agregar la crema y las nueces.
- Revolver y dejar que se caliente bien, agregar el perejil, sal y pimienta.
- Probar y ajustar los sabores hasta que esté lista.
- Servir los crepes con la salsa por encima.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/