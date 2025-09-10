Los crepes de espinaca tienen esa versatilidad que todos buscamos. Con solo espinacas blanqueadas, harina común, huevos, leche y condimentos, podés lograr una masa sedosa y con ese color verde vibrante tan tentador.

En apenas unos minutos, tenés la base perfecta para armar un plato fresco, sano y ideal para cualquier momento del día. Además, son ideales para adaptarse a tus antojos: podés rellenarlos con ricota, muzzarella y champiñones. Para completar el plato, una salsa de crema de nueces.

Ingredientes para crepes de espinaca

1/2 taza de espinaca hervida (blanqueada) y escurrida.

170 g de harina común.

3 huevos.

Una y 1/2 taza de leche.

1/2 cda de manteca derretida.

1/2 cda de aceite neutro.

Una pizca de sal.

Manteca para cocinar los panqueques.

Relleno

Una taza de ricota.

Una taza de muzzarella rallada.

Una cebolla morada.

100 g de hongos portobello.

150 g de champignones.

50 g de hongos de pino.

1/4 copa de vino blanco.

Una cda de ajo en polvo.

Sal, pimienta y oliva, a gusto.

Perejil picado.

1/2 taza de queso parmesano rallado.

1/2 taza de nueces picadas en trozos pequeños.

Salsa crema de nueces

1 y 1/2 cda de crema líquida.

3 cdas de manteca.

Perejil picado.

Sal y pimienta, a gusto.

Crepes rellenos de espinacas. Foto; Cucinare.TV.

Procedimiento

Crepes

Colocar todos los ingredientes para la masa en un bowl. Batir a mano o en licuadora hasta tener una masa homogénea. Dejar descansar en la heladera unos 30 minutos. En una sartén antiadherente, agregar un poco de manteca e ir cocinando los crepes, agregando más manteca a la sartén entre cada uno. Cocinarlos vuelta y vuelta. Ir apilándolos en un plato hasta terminar la mezcla.

Para el relleno

Rehogar en sartén la cebolla, todos los hongos hasta que queden blandos. Incorporar el vino, dejar que evapore el alcohol. Apagar el fuego y añadir el ajo en polvo, perejil picado y condimentar. Dejar enfriar y unir en un bowl con la ricota y la muzzarella rallada, hasta lograr una preparación homogénea. Armar los pañuelos con la masa de crepe y el relleno formando triángulos. Pasar a una placa engrasada, incorporar un poco de tomate triturado caliente, espolvorear con parmesano rallado y llevar a gratinar a un horno precalentado a 180° durante 15 minutos.

Salsa crema de nueces

En una sartén grande, dorar las nueces a fuego medio, cuando empieza a salir olor, las nueces están listas; traspasar a un plato. En la misma sartén, derretir la manteca, y cuando se empiece a dorar agregar la crema y las nueces. Revolver y dejar que se caliente bien, agregar el perejil, sal y pimienta. Probar y ajustar los sabores hasta que esté lista. Servir los crepes con la salsa por encima.

