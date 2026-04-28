Un nuevo capítulo de tensión se vivió en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Esta vez, la protagonista fue Verónica Ojeda, quien no pudo completar su declaración debido a una falla técnica que obligó a suspender la audiencia.

Según revelaron en A la tarde, el problema fue tan grave que ni siquiera quedó claro si parte del testimonio llegó a registrarse: “Se canceló la audiencia, no se pudo arreglar el problema del audio y no se sabe si grabó todo lo que llegó a declarar Verónica Ojeda”, informaron en el ciclo.

La situación generó desconcierto inmediato, incluso dentro del propio tribunal: “Cuando se supo que había problemas de audio, hubo consultas sobre si se había grabado o no”, agregaron, dejando en evidencia el nivel de desorganización que rodeó el momento.

Foto: Captura (América)

Desde el estudio, Karina Mazzocco no ocultó su indignación y fue tajante: “Es vergonzoso. Me imagino el malhumor que deben tener porque ir hasta el lugar, prepararse emocionalmente para pasar por lo que es una declaración y que por un tema de audio esta sesión se caiga, realmente es una jod…”.

Por su parte, Ojeda evitó hacer declaraciones a la prensa al retirarse, ya que continúa en calidad de testigo y deberá presentarse nuevamente el próximo jueves para brindar su testimonio completo. Sin embargo, tuvo un gesto que no pasó desapercibido: levantó el pulgar, dejando en claro que, pese al mal momento, sigue firme.

Karina Mazzocco: “Es vergonzoso. Me imagino el malhumor que deben tener porque ir hasta el lugar, prepararse emocionalmente para pasar por lo que es una declaración y que por un tema de audio esta sesión se caiga, realmente es una jod…”.

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FERNANDO BURLANDO FUE TAJANTE SOBRE EL NUEVO JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA: “SE VAN A IR MUCHOS CONDENADOS”

A poco de que comenzara un nuevo capítulo en la causa por la muerte de Diego Maradona, Fernando Burlando -abogado de las hijas del Diez- fue contundente y no dejó lugar a dudas sobre lo que espera del juicio.

En una entrevista que brindó al programa A la tarde, el letrado se mostró confiado en que el proceso judicial finalmente traerá respuestas y condenas: “De aquí se van a ir muchos condenados, no tengo duda”, remarcó.

Lejos de bajar el tono, Burlando insistió en su postura y remarcó con firmeza su postura en el programa que conduce Karina Mazzocco por América: “Estoy convencido de lo que les digo, convencido”.

Contundente análisis de Burlando, abogado de las hijas de Diego Maradona, a poco de comenzar un nuevo juicio. Foto: Captura (América)

El abogado también hizo referencia al impacto emocional que podría tener el avance de la causa en el entorno más cercano del ídolo: “Creo que va a ser la forma, no de aliviar, pero sí, por lo menos, después de tanto tiempo, dar vuelta o entrar en otro capítulo de la vida de todas las víctimas, de las víctimas indirectas, de los hijos y de toda la gente que sufre”, cerró, contundente.