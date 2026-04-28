Un nuevo capítulo de tensión se vivió en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Esta vez, la protagonista fue Verónica Ojeda, quien no pudo completar su declaración debido a una falla técnica que obligó a suspender la audiencia.
Según revelaron en A la tarde, el problema fue tan grave que ni siquiera quedó claro si parte del testimonio llegó a registrarse: “Se canceló la audiencia, no se pudo arreglar el problema del audio y no se sabe si grabó todo lo que llegó a declarar Verónica Ojeda”, informaron en el ciclo.
La situación generó desconcierto inmediato, incluso dentro del propio tribunal: “Cuando se supo que había problemas de audio, hubo consultas sobre si se había grabado o no”, agregaron, dejando en evidencia el nivel de desorganización que rodeó el momento.
Desde el estudio, Karina Mazzocco no ocultó su indignación y fue tajante: “Es vergonzoso. Me imagino el malhumor que deben tener porque ir hasta el lugar, prepararse emocionalmente para pasar por lo que es una declaración y que por un tema de audio esta sesión se caiga, realmente es una jod…”.
Por su parte, Ojeda evitó hacer declaraciones a la prensa al retirarse, ya que continúa en calidad de testigo y deberá presentarse nuevamente el próximo jueves para brindar su testimonio completo. Sin embargo, tuvo un gesto que no pasó desapercibido: levantó el pulgar, dejando en claro que, pese al mal momento, sigue firme.
Karina Mazzocco: “Es vergonzoso. Me imagino el malhumor que deben tener porque ir hasta el lugar, prepararse emocionalmente para pasar por lo que es una declaración y que por un tema de audio esta sesión se caiga, realmente es una jod…”.
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FERNANDO BURLANDO FUE TAJANTE SOBRE EL NUEVO JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA: “SE VAN A IR MUCHOS CONDENADOS”
A poco de que comenzara un nuevo capítulo en la causa por la muerte de Diego Maradona, Fernando Burlando -abogado de las hijas del Diez- fue contundente y no dejó lugar a dudas sobre lo que espera del juicio.
En una entrevista que brindó al programa A la tarde, el letrado se mostró confiado en que el proceso judicial finalmente traerá respuestas y condenas: “De aquí se van a ir muchos condenados, no tengo duda”, remarcó.
Lejos de bajar el tono, Burlando insistió en su postura y remarcó con firmeza su postura en el programa que conduce Karina Mazzocco por América: “Estoy convencido de lo que les digo, convencido”.
El abogado también hizo referencia al impacto emocional que podría tener el avance de la causa en el entorno más cercano del ídolo: “Creo que va a ser la forma, no de aliviar, pero sí, por lo menos, después de tanto tiempo, dar vuelta o entrar en otro capítulo de la vida de todas las víctimas, de las víctimas indirectas, de los hijos y de toda la gente que sufre”, cerró, contundente.