A poco de que comenzara un nuevo capítulo en la causa por la muerte de Diego Maradona, Fernando Burlando -abogado de las hijas del Diez- fue contundente y no dejó lugar a dudas sobre lo que espera del juicio.

En una entrevista que brindó al programa A la tarde, el letrado se mostró confiado en que el proceso judicial finalmente traerá respuestas y condenas: “De aquí se van a ir muchos condenados, no tengo duda”, remarcó.

Lejos de bajar el tono, Burlando insistió en su postura y remarcó con firmeza su postura en el programa que conduce Karina Mazzocco por América: “Estoy convencido de lo que les digo, convencido”.

Contundente análisis de Burlando, abogado de las hijas de Diego Maradona, a poco de comenzar un nuevo juicio. Foto: Captura (América)

El abogado también hizo referencia al impacto emocional que podría tener el avance de la causa en el entorno más cercano del ídolo: “Creo que va a ser la forma, no de aliviar, pero sí, por lo menos, después de tanto tiempo, dar vuelta o entrar en otro capítulo de la vida de todas las víctimas, de las víctimas indirectas, de los hijos y de toda la gente que sufre”, cerró, contundente.

Fernando Burlando: “De aquí se van a ir muchos condenados, no tengo duda”.

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FERNANDO BURLANDO SOBRE LOS ACUSADOS POR LA MUERTE DE DIEGO MARADONA

Fernando Burlando -abogado de la familia del Diez- hizo declaraciones explosivas sobre los acusados. En una nota que le dio a LAM, el letrado aseguró que todos los implicados en el caso recibirán una condena por homicidio simple y no dudó en calificar la muerte de ídolo como un asesinato.

“Para mí, todos los acusados van a recibir condena por homicidio simple. Yo soy de los que dicen que a Diego lo asesinaron”, lanzó Burlando con contundencia, señalando a varias figuras clave del círculo cercano de Maradona, quienes eran responsables de su salud en los últimos días de su vida.

Según el abogado, las personas que conformaban el equipo de tratamiento de Diego –entre ellos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Ángel Díaz y Nancy Forlini– son los principales responsables de lo ocurrido. Burlando agregó que, además de los médicos, también hay otros involucrados, como el enfermero Mariano Ariel Perroni, encargado de la atención de Maradona, y otros miembros del equipo médico que no brindaron la atención adecuada al futbolista.

Foto: Captura (América)

Asimismo, Fernando también fue tajante al desmentir que lo ocurrido haya sido un error médico: “No fueron meras negligencias, no fueron simples omisiones. Cuando sabés que tus acciones pueden generar ciertas conductas de riesgos y, a pesar de eso, seguís adelante; sin lugar a dudas, esto se transforma en un homicidio simple por dolo eventual”, afirmó.

Por último, el abogado también apuntó a que, según su visión, hubo “personajes oscuros que tenían sumo interés en que Diego no viva más”.