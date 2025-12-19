Cami Mayan atraviesa una etapa de cambios profundos y decidió reflejar ese proceso también en el lugar que eligió para vivir. Luego de su separación de Alexis Mac Allister, la panelista de Luzu y emprendedora del mundo beauty se enfocó de lleno en su crecimiento profesional y personal.

En ese camino, la mudanza a un nuevo departamento en Buenos Aires se convirtió en un símbolo de renovación, algo que ella misma quiso compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Fiel a su estilo espontáneo y sin artificios, Cami mostró el detrás de escena de sus primeros días en el nuevo hogar. Cajas, bolsas, muebles aún sin acomodar y una casa que recién empieza a tomar forma fueron parte del recorrido que publicó en Instagram.

Se trata de un departamento de tres ambientes a estrenar, con una estética industrial marcada, líneas modernas y un gran protagonista: la luz natural que entra a raudales por sus enormes ventanales.

Cami Mayan, expareja de Alexis Mac Allister, mostró su nueva casa: estilo industrial y enormes ventanales | Créditos: Instagram @camimayan

LA NUEVA CASA DE CAMI MAYAN

El living es uno de los espacios que más llama la atención. Amplio, luminoso y con ventanales de piso a techo, se apoya en un piso de parquet pulido en tono beige que aporta calidez y equilibrio frente a los elementos más industriales.

La habitación principal mantiene esa misma lógica de amplitud y claridad. Grandes ventanas, una paleta de colores neutros y un pequeño vestidor refuerzan la sensación de orden y simpleza que la influencer buscaba para este nuevo momento de su vida. El baño en suite, moderno y funcional, acompaña la estética general con detalles metálicos en negro y superficies limpias.

Cami Mayan, expareja de Alexis Mac Allister, mostró su nueva casa: estilo industrial y enormes ventanales | Créditos: Instagram @camimayan

La cocina, integrada y de diseño contemporáneo, continúa el concepto industrial con herrajes oscuros y materiales sobrios. Todo el departamento se mueve dentro de una gama de blancos, beige y marrones, una elección que no es casual.

Uno de los rincones más valorados es el balcón, amplio y bien ventilado, pensado como un refugio al aire libre para descansar, tomar aire y sumar verde a la rutina diaria. Los arreglos florales y las plantas aparecen como el toque personal que suaviza la estructura industrial y aporta frescura al conjunto.