A tres años de haberse separado de Alexis Mac Allister, Camila Mayan siente que todavía no puede salir de la telaraña sentimental que la une al futbolista. La influencer abrió su corazón en el streaming donde trabaja y reveló el drama que atraviesa desde aquella ruptura que coincidió con el Mundial de Qatar 2022.

“Hay veces que digo ni quiero ver los partidos de la Selección. A veces voy por la calle con Kim —la perra que adopté con él— y escucho un grito de gol. Ahí digo ‘Ah, está jugando la Selección’. Entonces es imposible que yo salga”, expresó Camila, dejando entrever que aún le cuesta lidiar con los recuerdos.

La marplatense recordó que todo cambió justo después de la consagración de la Selección Argentina: fue entonces cuando el futbolista del Liverpool le anunció que su relación había llegado a su fin. Poco después, se enteró de que él había comenzado una nueva historia de amor con Ailén Cova, una amiga cercana, quien recientemente se convirtió en madre del primer hijo del jugador.

Foto: Instagram

“Yo de eso trato de no enterarme nada porque no tengo nada que ver ahí. Entonces, cuando me preguntan y respondo algo, me quedo pensando si habré respondido bien o si me habré metido en una”, reconoció con sinceridad.

LA TRISTEZA DE CAMILA MAYAN

En el mismo programa, Mayan relató una situación incómoda que vivió recientemente: “Ayer fui a un desfile y había prensa. Cuando voy a eventos y me piden una nota, entiendo que es parte de mi laburo, lo hago con la mejor de las ondas. Pero no fui preparada para que empiecen a hacerme preguntas de eso”.

Lejos de querer quedar asociada permanentemente a su ex, Camila intenta construir una nueva etapa profesional y emocional, aunque las heridas todavía no cicatrizan. “Siento que todo a veces es mucho o muy cerrado. No siento que me esté sumando mucho al juego y tampoco me divierte”, concluyó.