Cami Mayán rompió el silencio luego de recibir un revés judicial que favoreció a su ex pareja, Alexis Mac Allister.

La Justicia determinó que la causa en la que la influencer exige una compensación económica por los años de convivencia en el exterior se dirimirá en Inglaterra, lo que complica sus aspiraciones.

En diálogo con el móvil de A la tarde, Cami sostuvo: “Todo bien, estamos viendo qué hacemos ahora”, y aclaró que aún existen otras instancias legales por agotar: “No necesariamente hay que ir directamente a otro país... Voy a ver qué hago”.

Consultada sobre la resolución judicial, fue tajante: “Es más de lo mismo todo. Todos sabemos que la Justicia puede demorar muchísimo, es normal”. Y al ser interrogada por la posibilidad de que existiera algún tipo de “contacto” en los tribunales a favor de su ex, respondió sin rodeos: “No tengo contactos en la Justicia, no sé ellos”.

QUÉ DIJO CAMI MAYAN DE ALEXIS MAC ALLISTER

En relación con los dichos de Mac Allister, quien sugirió que fue ella quien hizo público el escándalo, Mayán se defendió: “¿Perdón? Yo no conté cuando él estaba con otra persona. Me enteré por la tele. Me tengo que comer todo esto, pero no soy la que va contando cosas a la prensa”.

Además, consideró que “quieren hacerla quedar como mediática porque les conviene”.

Sobre su vínculo actual con Alexis Mac Allister y su familia, fue contundente: “Nunca más hablé con ninguno”. También contó que solo pudo recuperar unas pocas pertenencias de Londres: “Eso queda en la conciencia de cada uno”.

Finalmente, ante los dichos de su ex suegra —quien insinuó que Mayán tendría un interés económico—, sentenció: “Está claro quién quiere cada cosa. Yo estuve mucho tiempo en esa relación y no pedí nada. No traté de asegurarme nada cuando lo podría haber hecho. Hay que ver las acciones”.